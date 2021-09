Briefwahl auf Usedom: In Zinnowitz haben die meisten Menschen vorab gewählt

Insel Usedom/Wolgast/Lubmin

Zinnowitz ist der absolute Spitzenreiter. Nirgendwo sonst im Wahlkreis 16 zur Bundestagswahl und im Wahlkreis 30 zur Landtagswahl wurden so viele Briefwahlunterlagen ausgegeben bzw. verschickt wie in dem zum Amt Usedom-Nord gehörenden Seebad. Wie Wahlleiterin Monique Bergmann sagte, liegt die Briefwahlbeteiligung in Zinnowitz bei 33,4 Prozent. Im Amt Usedom-Nord haben sich bis Freitagmittag insgesamt 2569 Wählerinnen und Wähler für diese Form der Stimmabgabe entschieden, das entspricht 31,9 Prozent.

Insgesamt haben in den sieben Gemeinden des Nordamtes 8047 Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen. Die Stimmen können in sieben Wahllokalen abgegeben werden. 90 Helfer sind am Sonntag im Einsatz, um die in den Wahlurnen der sieben Wahllokale und die eingegangenen Briefwahlunterlagen für Bundes- und Landtagswahl ab 18 Uhr auszuzählen.

Fast zehntausend Stimmberechtigte im Südamt

Im Amt Usedom-Süd gibt es insgesamt 9951 Stimmberechtigte. 2409, das entspricht 24,2 Prozent, haben von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Insgesamt gibt es im Bereich des Südamtes 18 Wahllokale und einen Briefwahlvorstand.

Wie Wahlleiter René Bergmann erklärte, seien 115 Wahlhelfer den ganzen Sonntag und so lange im Einsatz, bis alle abgegebenen Stimmen ausgezählt sind. Er machte dabei deutlich, dass es mittlerweile zu einem Generationswechsel bei den Wahlhelfern kommt und es nicht ganz so einfach war, alle Wahlvorstände zu besetzen. „Aber dank der Bereitschaft der Mitarbeiter des Amtes sind genügend Wahlhelfer im Einsatz“, sagte Bergmann.

In der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf leben 7399 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger. 25,3 Prozent von ihnen – das sind 1847 Wahlscheine – haben die Briefwahlunterlagen angefordert. Am Wahlsonntag können alle anderen dann in sechs Wahllokalen, jeweils zwei in den Seebädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck, ihre Erst- und Zweitstimme abgeben. Außerdem wurden vier Briefwahlvorstände gebildet, um die Auszählung möglichst zügig durchzuführen. Laut Wahlleiterin Chris Willert sind insgesamt 80 Wahlhelfer im Einsatz.

Ein Viertel Briefwähler im Amt Am Peenestrom

Die meisten Stimmberechtigten für die Bundestags- und Landtagswahl hat das Amt Am Peenestrom mit Wolgast als größter Stadt der Region aufzuweisen. Insgesamt dürfen 12525 wahlberechtigte Frauen und Männer die Stimmabgabe vornehmen. Ein Viertel von ihnen, 25 Prozent, hat sich für die Briefwahl entschieden und die entsprechenden Unterlagen bereits abgeholt bzw. zugeschickt bekommen. Wie Wahlleiter Ralf Fischer sagte, gibt es allein in der Stadt Wolgast neun Wahllokale, dazu kommen noch zwei weitere in den Ortsteilen – eines in Hohendorf und eines in Buddenhagen. Darüber hinaus gibt es in den Gemeinden des Amtes sechs weitere Wahllokale.

Für eine zügige Auszählung der Briefwahlunterlagen wurden insgesamt sechs Vorstände gebildet, die sich nur damit beschäftigen. Pro Wahllokal sind jeweils acht Wahlhelfer im Einsatz. Insgesamt sind im Amt Am Peenestrom 140 Wahlhelfer vor Ort. Die Hälfte von ihnen sind Mitarbeiter der Verwaltung, da sich auch hier laut Fischer ein Generationswechsel vollzieht. „Viele erfahrene Wahlvorstände waren jetzt bei fünf oder sechs Wahlen dabei und hören auf. Außerdem sind einige ältere Wahlhelfer wegen der Corona-Pandemie besonders vorsichtig und setzen bei den diesjährigen Wahlen lieber aus“, erklärte Fischer.

Wählerbefragungen für ARD und ZDF

Im Amt Lubmin gibt es 8841 Wahlberechtigte. 2479 von ihnen, das entspricht 28 Prozent, haben sich für die Briefwahl entschieden. In jeder Gemeinde des Amtes gibt es ein Wahllokal, lediglich die Gemeinde Kröslin hat auch in ihrem Ortsteil Freest ein weiteres Wahllokal. 130 Wahlhelfer konnten gewonnen werden, die die Wahl vor Ort bzw. in den beiden Briefwahlvorständen absichern.

Besonderheiten gibt es in den Wahlbezirken Brünzow, Katzow, Kemnitz und Freest. In Brünzow, Katzow und Kemnitz werden im Auftrag der ARD und des ZDF Wählerbefragungen durch Wahlforschungsinstitute durchgeführt. Die Teilnahme der Wähler an dieser Befragung ist freiwillig und wird den eigentlichen Wahlablauf nicht stören. In Freest wird das Wahlergebnis der Landtagswahl vor Ort erfragt und zu Hochrechnungszwecken an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten übermittelt. In Kemnitz und auch in der Gemeinde Zemitz wird zudem eine repräsentative Wahlstatistik erhoben. Das bedeutet, die Stimmzettelausgabe erfolgt nach Geschlechts- und Altersgruppen.

Mundschutz Pflicht im Wahllokal

Alle Wahlleiter verweisen darauf, dass es sich bei den Wahlen um Wahlen unter Pandemiebedingungen handelt. Daher wurde für alle Wahllokale ein Hygienekonzept erstellt. Es besteht im Wahllokal eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Form einer OP- oder FFP-2-Maske.

Die Stimmauszählung beginnt in allen Wahllokalen unmittelbar nach Wahlende um 18 Uhr und kann von interessierten Bürgerinnen und Bürgern öffentlich verfolgt werden.

Von Cornelia Meerkatz