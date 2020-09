Brücken-Baustelle vor Anklam behindert den Verkehr auf der B 109 

Anklam

Wer von und nach Anklam unterwegs ist und dafür die Peenebrücke überqueren muss, sollte aktuell etwas mehr Zeit als sonst einplanen. Die Sanierung des Brückenbauwerks, über das die Bundesstraße 109 verläuft, geht in die nächste Phase. Nachdem zunächst Arbeiten am Unterbau der Überführung erfolgt sind, widmen sich die Bauleute seit dem 1. September auch der Fahrbahn selbst.

Es wurde damit begonnen, die Schwarzdecke auf einer Fahrspur abzufräsen. Während der Arbeiten wird der Straßenverkehr mittels Baustellenampel einseitig über die Brücke geführt, was auch am Mittwoch wieder Staus und Wartezeiten für die Autofahrer mit sich brachte.

Auf der Peenebrücke vor Anklam wurde mit Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn begonnen. Die Bundestraße 109 wurde dafür halbseitig gesperrt. Quelle: Tom Schröter

Hinzu kommt, dass der Abzweig in Richtung Insel Usedom im Neptun-Kreisverkehr an der Demminer Straße für den Verkehr gesperrt wurde, um Rückstaus bis in die Stadt zuvor zu kommen. Wer aus Anklam kommend in Richtung Insel Usedom/ Wolgast fahren möchte, muss nun die Umleitung über die Demminer Straße und die Ortsumgehung nutzen, was ebenfalls einen Zeitverzug mit sich bringt. Der Abzweig hinter der Brücke in Richtung Stadt ist hingegen weiter nutzbar.

Und Geduld ist gefragt: Laut Mitteilung des federführenden Straßenbauamtes Neustrelitz werden die Sanierungsarbeiten an der Anklamer Peenebrücke, die rund 830.000 Euro kosten, bis zum Januar 2021 andauern.

Von Tom Schröter