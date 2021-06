Brüste statt Bürste: So startet Landesbühne in die Kultursaison

Heringsdorf

Die Vorpommersche Landesbühne erwartet ihre ersten Gäste. Am 20. Juni wird zum Musikkabarett „Schwarze Grütze“ in den Kaiserbädersaal Heringsdorf eingeladen. Bei „Vom Neandertal ins Digital“ gibt es Lieder über äußerst bitterwitzige Gesellschafts-Selfies. Pursche und Klucke halten ihre Kamera direkt auf unsere schlimmen Stellen und entwickeln daraus ihre sehr lustigen Geschichten: Da ändert die intelligente Autokorrektur das Wort „Bürste“ in „Brüste“, nur weil da ein Mann vor dem Bildschirm sitzt. Da entdeckt ein Ehemann, dass Hacker das Gehirn seiner Frau manipulieren. Ein Kindergartenkind hilft etwas nach, damit die Zahnfee endlich den Restbetrag für das I-Phone bringt.

Das Musikkabarett legt den Finger in die offene Festplatte der Gesellschaft. Da trifft künstliche auf künstlerische Intelligenz und Download auf Herzblut.

Beginn: 19.30 Uhr

Die Landesbühne weißt darauf hin, dass zur Veranstaltung ein aktueller, 24 Stunden gültiger Coronatest notwendig ist.

Von Martina Krüger