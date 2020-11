Stralsund

Lesen kann unser Leben reicher und klüger machen, uns beglücken und aufmuntern. Nur welche Bücher soll man lesen? Ob bei einem unterhaltenden Werk oder einem packenden Roman, einem Buch zum Lachen oder einem, das bewegt – da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Mitarbeiter der OZ haben lesenswerte Literatur für lange Herbstabende zusammengestellt und geben hier ihre ganz persönlichen Empfehlungen ab.

Eine Hommage an Frankreich und das Leben

Stralsund. Lassen Sie sich nicht täuschen! Hinter einem fürchterlichen Cover und einem kitschigen Titel verbirgt sich ein wundervolles Buch: „Denn das Glück ist eine Reise“ von Caroline Vermalle. Georges und sein bester Freund Charles, beide über 80, erfüllen sich ihren Traum und fahren die Strecke der Tour de France. Allerdings nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto. Doch das ändert nichts daran, dass sie auf der Reise viele überraschende Momente erleben. Der Leser kommt aus dem Lachen und ein bisschen Weinen nicht heraus.

Preis: 4,06 Euro, ISBN: 978-3431038354

OZ-Mitarbeiterin Miriam Weber aus Stralsund mit ihrem Buchtipp „Denn das Glück ist eine Reise" der französischen Autorin Caroline Vermalle. Quelle: Miriam Weber

Ergreifend, schockierend, Augen öffnend

Stralsund. Stellen Sie sich vor, Deutschland wäre nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr auf die Beine gekommen. Ein Staat, aufgeteilt in sechs Republiken, alle bitterarm und regiert von Gewaltherrschern – wie auch der Rest des Kontinents. Der hart arbeitende Joshua Brenner will doch nur ein besseres Leben. Das reiche Afrika wird zum Ziel seiner Sehnsucht, doch die Flucht zur reinsten Tortur. Autor Christian Torkler, in Greifswald geboren und in Stralsund zur Schule gegangen, hat in seinem bewegenden Debütroman „Der Platz an der Sonne“ die aktuellen Verhältnisse umgedreht. Die Anti-Utopie ist glaubwürdig erzählt. Ein Buch, das einem die Augen öffnet und den Blick auf die Flüchtlingsströme schärft.

Preis: 25 Euro, ISBN: 978-3608962901

Der Stralsunder OZ-Redakteur Kai Lachmann empfiehlt „Der Platz an der Sonne" von Christian Torkler. Quelle: Christin Lachmann

Witzig bis erschütternd: Bekenntnisse eines Kellners

Rügen. Absolut kurzweilig: „Die Rechnung, bitte!“ geschrieben von einem Kellner unter dem Pseudonym Herr Ober, der nach einem Studium und einer Anstellung im Gesundheitswesen im Alter von 31 Jahren mit dem Kellnern anfing, schildert den mitunter nervenaufreibenden Alltag eines Kellners. Von unverschämten Sonderwünschen, Nörgeleien und kleinen Racheakten gegenüber speziellen Gästen: Herr Ober bricht eine Lanze für die gesamte Kellnerschaft, die wohl ähnliche Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag berichten kann.

Preis: 2,66 Euro, ISBN: 978-3426783139

Rügen und Gastronomie gehören zusammen: Im Buchtipp von OZ-Reporterin Anja Krüger berichtet ein Kellner von seinen Erlebnissen, die so auch in Rügens Restaurants spielen könnten. Quelle: Anja Krüger

Das Leben auf dem Land

Rügen. Für mich als Stadtmensch ist es höchst interessant zu erfahren, wie es ist, auf dem Dorf aufzuwachsen. Auf sehr lustige Weise beschreibt es der Entertainer, Sänger, Schauspieler und Moderator Rocko Schamoni in seinem Buch „Dorfpunks“. Der Protagonist dieses Romans verbringt seine Lebensjahre zwischen zwölf und 22 in dem fiktiven Ort Schmalenstedt. Als Zugezogener muss er sich in das Leben des Dorfes einfügen. Mit seinen Freunden gründet er eine Punkband und absolviert auf Drängen seiner Eltern eine Töpferlehre.

Preis: 9,99 Euro, ISBN: 978-3499241161

OZ-Reporter Mathias Otto von der Insel Rügen stellt „Dorfpunks" vor - der zweite Roman des deutschen Entertainers, Sängers, Schauspielers und Moderators Rocko Schamoni. Quelle: Mathias Otto

Grafiken voller Witz und Wissen

Greifswald. Schon Kinder lernen: Die Katze macht miau und die Kuh muh. Aber nicht überall auf der Welt, wie uns jetzt die Neuerscheinung „100 Karten über Sprache“ aus dem Greifswalder Katapult-Verlag lehrt. Ein unterhaltsames wie lehrreiches Buch für kuschlige Sofaabende im November. Das Team um Benjamin Fredrich baute wiederholt aus nüchternen Statistiken und Studien der Sozialwissenschaften Grafiken mit Witz und Aha-Effekt. Wer ein Exemplar kauft, wird bald ein zweites Mal zur Buchhandlung gehen, denn dieses Sammelsurium an Kuriositäten eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk.

Preis: 22 Euro, ISBN: 978-3948923006

Die Greifswalder OZ-Redakteurin Petra Hase empfiehlt das Buch „100 Karten über Sprache“ vom Katapult-Magazin. Quelle: Christin Lachmann

Auf dem Weg in die Küchen Lyons

Greifswald. Der Amerikaner Bill Buford, Autor beim renommierten Magazin New Yorker, Vater von zwei kleinen Zwillingen und Mittfünfziger, packt seine Koffer, um den Geheimnissen der französischen Kochkunst auf die Spur zu kommen. Aus wenigen Monaten werden fünf Jahre in Lyon, der „gastronomischen Hauptstadt der Welt“. Buford lernt die Härte der Sterneküche hautnah kennen, knüpft Freundschaften und macht sich auch Feinde. Seine Abenteuer hinter dem Herd, in der Familie und zu Tisch sind ebenso witzig wie ehrlich. Ein Buch, das Lust auf Kochen und gutes Essen macht.

Preis: 26 Euro, ISBN 978-3446267718

Der Greifswalder OZ-Mitarbeiter Christopher Gottschalk liest das Buch „Dreck" mit dem verheißungsvollen Untertitel: "Wie ich meine Familie einpackte, Koch in Lyon wurde und die Geheimnisse der französischen Küche aufdeckte" Quelle: Christin Lachmann

Spannende Leseabende garantiert

Grimmen. Ein Wort, das einer ganzen Generation Angst einjagt: „Offline“. Zugegeben das Thema das Buches ist nicht neu. Eine Gruppe möchte fünf Tage ohne Internet und ohne Handy in einem Bergsteigerhotel verbringen, um sich zu Entschleunigen. Doch plötzlich wird einer der Wanderer grausam ermordet und das Hotel ist durch starken Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt keinen Zweifel – der Mörder ist einer von ihnen. Spannung ist garantiert und das neueste Buch von Arno Strobel „Die App“ liegt schon griffbereit.

Preis: 14,99 Euro,ISBN 978-3596703944

Die Grimmener OZ-Redakteurin Carolin Riemer empfiehlt den Psychothriller „Offline" von Arno Strobel. Quelle: Carolin Riemer

Abtauchen in eine andere Welt

Grimmen. In Ken-Follett-Beschreibungen von Dynastien und dem Leben kann ich ganz und gar versinken. Besonders gut finde ich die Bücher „Die Säulen der Erde“ und „Die Tore der Welt“. Es geht um die Machtverhältnisse im Ort Kingsbridge und die Möglichkeit im System Anfang des zweiten Jahrtausends aufzusteigen. Eigentlich kann ich die Bücher nicht zu Hause lesen, da ich es nicht schaffe sie aus der Hand zu legen. In der jetzigen Zeit sind sie aber genau das Richtige, um ein ganzes Wochenende einmal in eine ganz andere Welt abzutauchen.

Preis: 15 Euro, ISBN 978-3404178117

Niklas Kunkel, OZ-Mitarbeiter in Grimmen, mit „Die Tore der Welt". Quelle: Niklas Kunkel

Eine Agentur für verworfene Ideen

Ribnitz-Damgarten. „Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht“ von Jakob Hein eignet sich wunderbar für einen verregneten Sonntagnachmittag. Eine Geschichte über Boris Moser und seine eher erfolglos laufende „Agentur für verworfene Ideen“, die sich wunderbar in einem Rutsch durchlesen lässt. Der Protagonist bekommt plötzlich eher unerwarteten Kundenbesuch. Im folgenden Gespräch ergeben wunderbare Alltagsbeobachtungen und leicht abwegige Fragen über das Leben eine Geschichte über die Suche nach dem Glück, nach dem Sinn des eigenen Daseins und nicht zuletzt nach der Liebe.

Preis: 6,95 Euro, ISBN 978-3492052078

Robert Niemeyer, Leiter der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten, empfiehlt „Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht" von Jakob Hein. Quelle: Robert Niemeyer

Großartiger Roman mit klarer Aussage

Ribnitz-Damgarten. Der Terror der baskischen Untergrundorganisation ETA auf der einen Seite, das Leid unzähliger Familien auf der anderen – der Spanier Fernando Aramburu lässt in seinem großartigen Gesellschaftsroman „Patria“ Grausamkeiten der Aktivisten, Härte des Staates auf Werte wie Gewaltfreiheit und Menschlichkeit treffen. Wie gehen die Angehörigen von Tätern und Opfern mit dem Erlebten um? Der Autor beantwortet das am Beispiel von zwei Familien, deren Leben eng miteinander verknüpft ist. Ein beeindruckendes Buch mit einer klaren Aussage.

Preis: 25 Euro, ISBN 978-3498001025

Timo Richter liest „Patria". Quelle: Sören Richter

Über die Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten

Wolgast. Wer den „Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal Mercier gelesen hat und begeistert war, wird auch diesen neuen großen Roman lieben. „Das Gewicht der Worte“ stellt die Frage, wie frei wir über Leben entscheiden und es gestalten können und berichtet von der Freiheit, die uns dabei die Literatur gibt. Im Mittelpunkt des Romans steht Simon Leyland, der fasziniert von den Sprachen ist, die rund um den Mittelmeerraum gesprochen werden. In Triest, der Stadt bedeutender Literaten, will er die Sprachen alle erlernen – bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft und er sich neu finden muss ... Bewegend, philosophisch und exzellent geschrieben.

Preis: 26 Euro, ISBN 978-3446265691

Cornelia Meerkatz, Leiterin der OZ-Lokalredaktion auf Usedom, empfiehlt das Buch ,,Das Gewicht der Worte'' Quelle: Tilo Wallrodt

Zwei Grenzgänger, eine Sehnsucht

Heringsdorf. Was machen wir, wenn uns das Fernweh packt, und wir nicht reisen dürfen? In Corona-Zeiten hilft da ein gutes Buch, was den gelebten Traum von Freiheit und Abenteuer verbindet. Zwei Geschichten auf knapp 400 Seiten – begleiten Sie den Weltumsegler Wilfried Erdmann und den Wüstenwanderer Achill Moser im Buch „Von der Wüste und vom Meer“. Zwei Grenzgänger und eine Sehnsucht. Eine fesselnde Geschichte, in der man zwischen der Wüste Gobi und den Weltmeeren hin und her getrieben wird. „Von der Wüste und vom Meer“ ist im Verlag „ Hoffmann und Campe“ erschienen.

Preis: 22,00 Euro, ISBN 978-3455-850499

OZ-Redakteur Henrik Nitzsche von der Insel Usedom empfiehlt das Buch „Von der Wüste und vom Meer". Quelle: Henrik Nitzsche

Von Miriam Weber, Kai Lachmann, Anja Krüger, Mathias Otto, Petra Hase, Christopher Gottschalk, Carolin Riemer, Niklas Kunkel, Robert Niemeyer, Timo Richter, Cornelia Meerkatz, Henrik Nitzsche und Detlef Lübcke