Buddenhagen

Eine Kundenbetreuerin der Usedomer Bäderbahn wurde am Donnerstagnachmittag zwischen Züssow und Wolgast von einem 34 Jahre alten Mann beleidigt, bespuckt und bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann aus Mauretanien keinen gültigen Fahrschein dabei. „Im weiteren Verlauf beleidigte und bespuckte er auch anwesende Fahrgäste“, so die Bundespolizei. Am Bahnhof Buddenhagen übernahmen Bundespolizisten den Mann, der im Verdacht des Erschleichens von Leistungen, der Beleidigung sowie der Körperverletzung stand. Er wurde am Bahnhof aus der Maßnahme entlassen. Zwei Stunden später informierte der Fahrdienstleiter darüber, dass in Buddenhagen durch einen Mann Äste und Steine auf die Gleise gelegt wurden. Als der Zug langsam daran vorbeifuhr, wurde das Triebfahrzeug mit Steinen beworfen. Es entstanden Löcher und Risse. Die Polizei stellte den 34-Jährigen. Er kam in Gewahrsam und wurde Freitagvormittag entlassen. Er bekommt u.a. eine weitere Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Hannes Ewert