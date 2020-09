Buddenhagen

Für die 1909 eröffnete Villa „ Waldfrieden“ in Buddenhagen wäre es quasi die Rettung in letzter Sekunde: Wenn die Agentur Raum Visionen aus Hameln ihr Projekt umsetzen kann, würde einerseits das einst als Kurhaus erbaute Baudenkmal am Buddenhagener Jägerweg erhalten bleiben und andererseits in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ein separates, kleines Wohnquartier entstehen.

Am Donnerstagabend stellte Agentur-Inhaber Jens Reinheckel im Wolgaster Bauausschuss das Projekt „Residenz am Wald der Sinne“ vor. Er arbeite im Auftrag des Investors TM Property GmbH aus Wiesbaden. Eigentümer der Immobilie sei aktuell die Schönes Wohnen UG mit Sitz in Grimma. Reinheckel präsentierte zwei Varianten, wobei in beiden Fällen der komplette Wiederaufbau der teilweise sehr maroden historischen Fachwerk-Villa sowie die Errichtung von zusätzlichen neuen Häusern für Senioren vorgesehen ist.

Anzeige

Im Inneren teilweise bzw. vollständig zerstört

„Die Villa ist optisch noch sehr präsent. Weil jedoch das Dach auf der Westseite stark zerstört ist, dringt massiv Regenwasser ein“, berichtete Reinheckel. Das Innere des Hauses sei auch deshalb teilweise bzw. vollständig zerstört und einsturzgefährdet. Um den teuren Wiederaufbau finanziell stemmen zu können, sei jeweils ein Gesamtkonzept in Kombination mit barrierefreien beziehungsweise -armen Eigentumswohnungen für Senioren entwickelt worden.

Weitere OZ+ Artikel

Diese Animation zeigt die „Variante B“ des Konzepts für die geplante „Residenz am Wald der Sinne“ in Buddenhagen. Im Vordergrund ist die historische Villa zu sehen. Quelle: Animation: Raum Visionen

Die „Variante A“ sieht den Bau von 20 solcher Eigentumswohnungen in insgesamt vier Gebäuden sowie den Einbau von bis zu fünf Einzelwohnungen in der Villa vor. Auch sollen ein auf dem Areal vorhandener Teich renaturiert und die einstige, mit Eichen, Birken, Kiefern, Linden sowie Blautanne und Lärche bestandene Parkanlage kultiviert werden.

Die „Variante B“ geht hingegen von etwa 60 und somit deutlich mehr Eigentumswohnungen in insgesamt acht Gebäuden aus. Dies macht den Erwerb eines angrenzenden, zusätzlichen Grundstücks erforderlich, das aktuell als Wald deklariert ist, also erst in Bauland umgewandelt werden muss. Die B-Variante sieht gewerbliche Infrastruktur in der Villa vor, wie Arztpraxis, Physiotherapie und Pflegedienst. Auch an einen Bäcker, ein Bistro und ein Lebensmittelgeschäft sei in dem entstehenden Wohnviertel gedacht, was laut Reinheckel allen Einwohnern des Ortsteils zugute käme. „Der alte Kurpark soll aufwendiger gestaltet werden, zum Beispiel mit Rosengarten und Wasserspielen“, so der Mann aus Hameln.

Zu wenige Seniorenwohnungen in der Region

Der Projektant betonte mehrfach, dass in der hiesigen Region ein ausgeprägter Mangel an Wohnraum für Senioren bestehe. Mit der geplanten Residenz könnte erreicht werden, dass ältere Menschen aus dem Umfeld eine attraktive Wohnalternative in der Nähe ihrer vertrauten Umgebung bekämen und hier ärztliche Versorgung direkt vor ihrer Haustür hätten. Dass die Wohnungen nicht als Ferienquartiere genutzt werden dürfen, könne vertraglich abgesichert werden, so Reinheckel weiter. Sogar eine Nutzung des Wohnraums ausschließlich durch Personen ab eines bestimmten Alters könne geregelt werden – eine Aussage, die bei einigen Ausschussmitgliedern auf Skepsis stieß.

Zudem fragte Christoph Wendlandt ( SPD/Grüne/Einzelbewerber) an, wie es mit der Barrierefreiheit in der Villa nach deren Rekonstruktion bestellt sei. Der Einbau eines Aufzugs, so teilte ihm Reinheckel mit, sei mit den Auflagen des Denkmalschutzes vereinbar. Insgesamt erntete das Konzept ein positives Echo. Marko Friszewski ( AfD) zum Beispiel signalisierte Zustimmung: „Meine Fraktion steht hinter diesem Projekt.“ Reinheckel wartet nun kurzfristig auf grünes Licht aus Politik und Verwaltung.

Das 1909 eingeweihte Haus „ Waldfrieden“ hat eine wechselvolle Geschichte: Das Richtfest für das Gebäude wurde am 12. Oktober 1908 gefeiert. Es diente in den folgenden Jahrzehnten dem Luftkurort Buddenhagen als Kurhaus und wurde später unter anderem als Kreisparteischule der SED und als Altersheim genutzt.

Von Tom Schröter