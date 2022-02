Buddenhagen: Sturmtief Nadia fällte Tausende Festmeter Holz

Buddenhagen

Das Sturmtief Nadia, das Ende Januar auch über Vorpommern hinwegfegte, hat der einheimischen Forst schwer zugesetzt. Wer aufmerksam auf der Bundesstraße 111 zwischen Lühmannsdorf und Pritzier unterwegs ist, sieht im Wald links und rechts der Straße viele entwurzelte oder abgeknickte Bäume.

„Im gesamten Forstamt Jägerhof brachte der Sturm schätzungsweise 50 000 Festmeter Holz zu Fall. Allein im Forstrevier Buddenhagen liegen etwa 12 000 Festmeter Windwurf, was etwas mehr als der jährlichen Einschlagmenge entspricht“, bilanziert Revierförster Frank Trodtfeld. „Erwischt hat es insbesondere Fichten. Sie wurden als ,Brotbaum der Forstwirtschaft’ verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg in Vorpommern eingeführt, haben ihr Verbreitungsgebiet aber eigentlich in den Mittelgebirgslagen.“

Etwa 1000 Festmeter Windwurf wurden bereits aus dem Buddenhagener Wald geborgen und müssen so schnell wie möglich abgefahren und verwertet werden. Quelle: Tom Schröter

Laut Trodtfeld hängt die hohe Fallrate bei Fichten und Kiefern hauptsächlich mit den Klimaveränderungen zusammen. „Die letzten drei bis vier Sommer waren sehr trocken, so dass viele Bäume Vorschäden an ihren Wurzeln hatten“, erläutert der 60-Jährige. Hinzu komme, dass die Forst in jüngerer Zeit an unterschiedlichen Stellen im Wald vom Borkenkäfer befallene Bäume fällen ließ, um einer Ausbreitung des Schädlings vorzubeugen. Deshalb seien die stehengebliebenen gesunden Bäume allein einer größeren Windlast ausgesetzt und hielten den starken Böen nicht stand. Und: „Wir haben kaum Frost. Wäre Ende Januar der Waldboden gefroren gewesen, hätten die Wurzeln einen deutlich besseren Halt gehabt.“

Im Wettlauf mit Borkenkäfer und Blaufäule

Nun gelte es, die umgekippten Bäume aus den staatlichen und privaten Wäldern möglichst schnell zu bergen – sozusagen im Wettlauf mit der Natur. „Denn wenn die Borkenkäfer erst das frische Totholz befallen, kommt es zur Katastrophe“, beschreibt der Förster das Dilemma. Dass im Forstamt mittlerweile nur noch acht Waldarbeiter angestellt und geeignete private Firmen in diesen Tagen voll ausgelastet sind, sorgt da für zusätzliche Probleme. Trotzdem lagerten am Freitag im Buddenhagener Revier bereits etwa 1000 Festmeter Windwurf an den Waldwegen – getrennt entsprechend der Holzqualität zur Herstellung von Holzfaserplatten, (MDF-Holz), Grobspanplatten (OSB-Holz) sowie als Langholz für die Sägeindustrie. Möglichst schnell müsse das Holz nun aus dem Wald geschafft werden – auch aus Angst vor Blaufäule und Borkenkäferbefall.

Etwa 40 Biber, so schätzt Revierförster Frank Trodtfeld, haben sich am Bebrowbach zwischen Steinfurth und Zemitz niedergelassen. Indem sie das Gewässer an mehreren Stellen anstauen, verwandeln sie das Bachtal schrittweise in eine Auenlandschaft. Quelle: Tom Schröter

Aus Sicht des Försters zeigen die Folgen des Sturmes Nadia umso deutlicher auf, dass vor dem Hintergrund des Klimawandels der Waldumbau schleunigst forcieren werden müsse. Anstatt der anfälligen Nadelbaum-Monokulturen müssten widerstandsfähigere Mischwälder treten. „Roteiche und Esskastanie kommen mit der Trockenheit offenbar deutlich besser zurecht“, so Trodtfeld, der auch aus globalen Erwägungen heraus dafür plädiert, in diesem Bereich kräftig in die Zukunft zu investieren.

Etwa 40 Biber siedeln entlang des Bebrowbaches

Natur pur ist im Buddenhagener Wald auch entlang des Bebrowbaches zu erleben, der nahe Steinfurth entspringt und über die Stationen Zemitz und Wehrland dem Peenestrom entgegen fließt. An seinem Lauf haben sich an mehreren Stellen Biberfamilien angesiedelt, die fleißig daran gegangen sind, das Wasser anzustauen, um die Eingänge ihrer Burgen stets unter Wasser zu halten.

Allmählich verwandeln sich die Randbereiche des Bebrowbaches in eine Auenlandschaft – mit ernsten Folgen für die in der überschwemmten Uferzone vorhandenen Baumbestände. Einerseits ringeln die eifrigen Nager auf der Suche nach Nahrung die Rinde vieler Weichhölzer ab, so dass die Bäume schließlich absterben. Andererseits setzt den Bäumen der zunehmend moorige und instabile Untergrund zu. Förster Trodtfeld schätzt, dass sich am Bebrowbach inzwischen etwa 40 Biber niedergelassen haben und für eine Umgestaltung ihres neuen Lebensraumes sorgen.

Von Tom Schröter