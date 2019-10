Buddenhagen: Wo Kinder mit den Bäumen wachsen

Buddenhagen

Es ist vollbracht: Die Naturkindertagesstätte „barfuss & gemüse“ in Buddenhagen ist seit einem viertel Jahr in Betrieb. Und die inzwischen gut 20 Kinder und ihre vier Erzieherinnen haben sich in dem schmucken Flachbau an der Wahlendower Straße, in dem bis zu 42 Kinder betreut werden können, längst eingelebt.

Binnen weniger Wochen wurde das grasgrüne Niedrigenergiehaus der schwedischen Firma Aladomo montiert. Dahinter erstreckt sich ein weitläufiges, mehrere tausend Quadratmeter großes Areal, auf dem sich, neben einer bereits vorhandenen Hühnerschar, künftig auch Pferde, Schafe, Ziegen und Kaninchen tummeln sollen. Das Kaninchengehege steht schon und auch die Pferdewiese ist vorbereitet“, sagt Kita-Leiterin Marén Dunzik. „Die Kinder werden später in die Pflege und Versorgung der Tiere einbezogen.“

Einige Restarbeiten sind an der neuen Kita noch zu erledigen. Stefan Grapenthin installiert am rückwärtigen Ein- und Ausgang eine Rampe, so dass auch körperlich gehandicapte Kinder und Eltern hier problemlos in das Gebäude kommen. Quelle: Tom Schröter

Ausgesprochen naturnah geht es zu in der neuen integrativen Kita, deren Bau, der rund 1,7 Millionen Euro gekostet hat, die Theophanu Berlin gGmbH als Träger am Ende ganz aus eigener Kraft finanzierte. „Wir sind viel draußen – ströpern im Wald und auf den Wiesen“, berichtet die 40-jährige Leiterin. Auf einem Schrank trocknen Maronen und Rotfußröhrlinge, die die Kinder in dieser Woche beim Pilzesammeln im Buddenhagener Busch erbeutet haben. „Wir waren auch spontan dabei, als ein Tierarzt auf den nahen Weiden ,Peeneland’-Kühe behandelt hat oder der Mais geerntet wurde. Auch mit dem Fahrrad erkunden wir regelmäßig die Umgebung.“

Finn (6) zeigt eine Collage aus Holz und Blättern. Naturmaterial für solche Kunstwerke gibt es in Buddenhagen und Umgebung reichlich. Quelle: Tom Schröter

In der Kita, die eine Grundfläche von rund 400 Quadratmeter hat, bieten sich den Kindern super Bedingungen. In der großen Küche können sie selbstständig arbeiten. „Vor kurzem“, so erzählt Marén Dunzik, haben wir hier gemeinsam fleißig Apfelmus eingekocht.“ Im großen Hauptraum wird gemeinsam gegessen und vielfältig miteinander gespielt. Die Mädchen und Jungen werden altersübergreifend betreut. „Wir haben keine Gruppeneinteilung, sondern sind hier ein großes Ganzes“, betont die Buddenhagenerin.

Der Name der Kita ist bewusst gewählt. Denn: Auf Latschen kann man in dem Haus getrost verzichten, da alle Räume über eine Fußbodenheizung verfügen. Und Gemüse gibt es täglich. „Dafür“, so sagt die Leiterin, „sorgt Ben Arnold von ,Onkel Ben’s’ aus Wolgast, der uns mit Frühstück, Mittag und Nachmittagskost versorgt.“

Die Kita-Kinder kommen aus verschiedenen Orten, so aus Buddenhagen, Wolgast, Hohendorf, Zarnekow, Anklam und sogar aus der Gemeinde Loitz. „Gerne nehmen wir noch weitere Mädchen und Jungen bei uns auf“, versichert Marén Dunzik. Und: Mit zunehmender Kinderzahl brauchen wir natürlich auch noch mehr Erzieher.“

Von Tom Schröter