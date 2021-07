Bühne frei für Varietè auf Usedom: Kleinkunst auf Ahlbecker Promenade

Ahlbeck

Hereinspaziert in den Theatergarten: Von Ahornen eingerahmt steht eine Bühne auf der Ahlbecker Promenade, die im Juli und August artistische, tänzerische, akrobatische oder musikalische Einlagen bietet. „PromenArt“ steht für Varieté unterhalb der historischen Seebrücke. „Wir werden die Gäste durch die wunderbare Welt der kleinen Kunst führen. Zwei Monate Kultur, das ist wie ein Geschenk“, sagt Organisator Ingbert Völker. Immer mittwochs bis samstags treten unter dem Motto „PromenArt“ Varietékünstler auf und verzaubern ihr Publikum.

Da ist Tim Höfel, der auf der Bühne zeigt, was man mit einem BMX-Rad akrobatisch veranstalten kann. Auf ruhige, langsame Elemente des Oldschool-Flatlands folgen schnelle und rasante Tricks des modernen Flatlands. Oder begegnen sie Adrian und Jannis, die als „Duo One Line“ für herrliche Comedy und fabelhafte Artistik sorgen. Sie entstammen der Artistenschule Berlin und sind Preisträger des internationalen Zirkusfestivals „Circuba“ in Havanna. Bauchredner sind dabei, Reifenkünstler, Comedian oder Artisten, ein bunt wechselndes, unterhaltsames Programm, was ein Varieté eben ausmacht.

Dazu gehört auch ein Mann, wie Martin Sierp. Er ist ein begnadeter Comedian, Verwandlungs- und Zauberkünstler, der schon auf vielen Bühnen Europas stand (Wühlmäuse, Schmidt Theater, Quatsch Comedy Club oder NightWash). Oder Luke Dimon, deutscher Meister der Zauberkunst und ein wahrer Entertainer. Bei ihm sollte man genauer hinschauen.

Künstler im Zwei-Wochen-Rhythmus

„Im Zwei-Wochen-Rhythmus präsentieren wir immer neue Künstler“, kündigt Mirko Krentz vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder, dem Veranstalter, an. Das Sommerprogramm in Gartenatmosphäre – 2020 war die Premiere – ist wieder eine Alternative zu den üblichen Sommerkonzerten in den Kurmuscheln, die pandemiebedingt begrenzt oder gar nicht bespielt werden, wie beispielsweise Ahlbeck. Die Heringsdorfer Konzertmuschel bespielt die Vorpommersche Landesbühne.

Eine Mini-Variante für das erneut ausgefallene Kleinkunstfestival ist „PromenArt“ aber nicht, betont Völker, Geschäftsführer von FXDeco. „Das Varieté hat seinen eigenen Charme und seine eigene Bühne. Das Kleinkunstfestival findet auf der Straße statt“, so der Heringsdorfer, der am Mittwochabend die ersten Gäste vor der Bühne begrüßen durfte. Wegen des Wetters – Wind und Regen – musste er sie aber wieder nach Hause schicken. Schließlich soll sich auf der nassen Bühne keiner der Künstler verletzen.

Spektakuläre 3 D-Bilder

150 Tickets stehen zur Verfügung – online (www.promenart.com/veranstaltungen), in den Touristinformationen der Kaiserbäder oder an der Abendkasse. Um Lust und Neugier auf die vier Abende (immer 20 Uhr) zu machen, hat Völker mit seinem Team auch ein Rund-um-Paket geschnürt. Ein wichtiger Bestandteil davon ist Enrico Lein, mehrfach ausgezeichneter Bodypainter. Er malte im vergangenen Jahr in den Kaiserbädern unter anderem die spektakulären 3D-Bilder in allen drei Ortsteilen.

Und er wird es auch diesmal wieder tun, wie Völker verspricht. Schaffen Sie schon mal ordentlich Platz auf ihrem Handyspeicher, damit Sie möglichst viele Bilder erst in den Status stellen und dann in den sozialen Netzwerken posten können. Ich erinnere mich an eine große Schlucht mit einer wackligen Hängebrücke am Bansiner „Haus des Gastes“, die Meerjungfrau vor der Heringsdorfer Kurmuschel oder die Buddel an der Ahlbecker Seebrücke, in die sich pfiffige Protagonisten legten und sich derjenige mitten in der Buddel befand. Maritime Motive sollen es auch diesmal sein, die auch einen Bezug zu den Kaiserbädern haben.

„So funktioniert Marketing“, meint Völker und bringt ein U-Boot ins Spiel, was in den nächsten Wochen auf der Promenade unterwegs sein wird. Ein rollender Eigenbau, der von Menschen mit Hochrädern und Prominenten der frühen Ufa-Kinojahre begleitet wird. Dazu gibt es Musik – alte Schlager und Gassenhauer. „An den prominenten Plätzen auf der Promenade werden wir kurze Stopps einlegen und ein bisschen Programm machen“, kündigt der Organisator an. Abends sollen die Schaulustigen aber in den Theatergarten kommen.

Von Henrik Nitzsche