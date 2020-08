Bürger-Workshop in Anklam: Wie soll sich die Stadt touristisch entwickeln?

Anklam

Wohin geht die Reise in der Hansestadt Anklam? Für die zukünftige Ausrichtung der Tourismus- und Kulturentwicklung in der Hansestadt ist die Meinung der Einwohner gefragt. Deshalb lädt die Stadt am 12. August um 18 Uhr in die Nikolaikirche ein, um im Rahmen eines Workshops mehrere Themen zu besprechen.

So geht es um die Bewertung des Tourismus- und Kulturangebotes der Stadt, um Stärken und Schwächen Anklams im Tourismus und Chancen und Risiken im Zuge der Tourismusentwicklung. Aufgrund der Corona-Lage können sich Interessierte bis zum 10. August unter a.kurtenbach@anklam.de oder 03971/835 236 anmelden, damit bei der Veranstaltung die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können.

Investitionsoffensive in der Stadt

In der Stadt kann man inzwischen von einer Investitionsoffensive sprechen. Kürzlich erfolgte der Startschuss für den Neubau einer Schwimmhalle, die knapp 11 Millionen Euro kosten soll. Dazu kommen der Bau eines großen Schulcampus im Stadtkern am Standort der Käthe-Kollwitz-Schule mit Grund- und Regionaler Schule für insgesamt 700 Schüler und die Umsetzung des Lilienthal-Flight-Museums mit dem Namen „Ikareum“ im Bereich der St. Nikolai-Kirche.

