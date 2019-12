Bürgerinitiative solidarisch mit Crivitz und Parchim

Wolgast

Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wolgaster Kreiskrankenhauses hatte am Dienstagnachmittag um 16 Uhr zu einer Sondermahnwache entlang der B 111 an der Einfahrt zum Krankenhaus aufgerufen. Etwa 60 Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt. Mit der Mahnwache erklärt sich die Bürgerinitiative solidarisch mit den Bürgern von Crivitz und Parchim, die für den Erhalt ihrer von Schließung betroffenen Geburtenstation sowie der Kinder- und Jugendmedizin kämpfen. In Crivitz und Parchim wiederhole sich Wolgast, das ist nicht hinnehmbar. In beiden Orten fanden zeitgleich zu Wolgast ebenfalls Demonstrationen und Kundgebungen der Bürger gegen die Schließungspläne in den Krankenhäusern statt.

Von Tilo Wallrodt