Loddin

Loddin setzt auf Kontinuität: Ulrich Hahn (Wählergemeinschaft) bleibt Bürgermeister. In der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend wurde der 80-Jährige mit einer Gegenstimme zum Ortsoberhaupt wiedergewählt. Bei den Wahlen am 26. Mai stand er nur auf der Liste der Gemeindevertreter. „Vor fünf Jahren hatten wir auch keinen Bürgermeisterkandidaten. Diesmal haben wir uns als Wählergemeinschaft entschieden, erneut anzutreten. Wir haben die meisten Stimmen geholt und damit das Vorschlagsrecht, den Bürgermeister zu bestimmen“, so Hahn. Mit seinen beiden Stellvertretern hat er bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode gearbeitet: Erster Vize-Bürgermeister bleibt Olaf Hagemann, zur zweiten Stellvertreterin wurde Gabriele Hohmann (beide Wählergemeinschaft) wiedergewählt.

Hahn hat auf seiner Agenda die Sanierung des Buchenweges und der Ringstraße. „Die Straße zum Ausblick wollen wir auch in Angriff nehmen“, so der ehemalige Bauingenieur. Das nächste große Bauprojekt in der Gemeinde soll in Kölpinsee die Sanierung des Kurplatzes mit der Kurmuschel und der Zuwegung sein. „Wir hoffen auf Fördermittel. Die europaweite Ausschreibung für ein Planungsbüro ist durch. Wenn alles klappt, wollen wir im Herbst 2020 mit dem Umbau beginnen“, so der Bürgermeister.

Henrik Nitzsche