Heringsdorf/Karlshagen

Der Wahlausgang in den Gemeinden Heringsdorf und Karlshagen sorgt weiter für viel Gesprächsstoff, denn in beiden Kommunen treten Politikneulinge in die Fußstapfen ihrer Vorgänger. In den zur Gemeinde Seebad Heringsdorf gehörenden Dreikaiserbädern siegte Einzelbewerberin Laura Isabelle Marisken (parteilos) und löste damit den bisherigen Amtsinhaber Lars Petersen ( CDU) ab. In Karlshagen siegte Einzelbewerber Sven Käning. Er ist Nachfolger des bisherigen Bürgermeisters Christian Höhn (Wählergemeinschaft Bürger für Karlshagen).

„Freuen uns auf neue Ideen“

Stefan Weigler, parteiloser Bürgermeister der Stadt Wolgast und zugleich Kreisvorsitzender des Städte- und Gemeindetages, heißt die Neuen in der Bürgermeisterrunde herzlich willkommen. „Ich gratuliere Frau Marisken und Herrn Käning herzlich zum jeweiligen Wahlsieg und wünsche beiden viel Erfolg in ihrer Arbeit zum Wohle ihrer Gemeinden. Zugleich fordere ich sie zur aktiven Mitarbeit in unserer Bürgermeisterrunde auf“, so Weigler. Wolgasts Verwaltungschef erinnert daran, dass er sogar noch zwei Jahre jünger war als Laura Isabelle Marisken, als er zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt wurde und ebenfalls keine Erfahrung in der Führung einer großen Verwaltung hatte. Und auch Lars Petersen habe vor sieben Jahren keinerlei Erfahrung in der Leitung öffentlicher Verwaltungen habt, erinnert er. Laura Isabelle Marisken mache auf ihn einen engagierten Eindruck, er hoffe auf ein baldiges persönliches Gespräch. Natürlich würden die erfahrenen Bürgermeister den Neulingen Hilfe anbieten, zugleich freue er sich auf neue Ideen von Marisken und Käning. „Die Bürgermeisterrunde ist wie eine große Familie, wo einer vom anderen lernt. Herzlich willkommen!“, sagt Stefan Weigler.

Gleichzeitig würdigt er die Verdienste der beiden Bürgermeister, die ihr Amt nun abgeben mussten. Sowohl Lars Petersen als auch Christian Höhn hätten für ihre Gemeinden in den zurückliegenden sieben bzw. fünf Jahren sichtbare Erfolge erreicht. Weigler nennt die Sanierung von Schulen, Kitas und den vorgenommenen Straßenbau. „Daher war für mich die übergroße Deutlichkeit der Wahlentscheidungen, der Vorsprung der neuen Bürgermeister, doch etwas überraschend“, bekennt er. Aber das sei eben Demokratie, niemand habe in der Politik einen Platz auf Dauer gepachtet.

Sven Käning gewann die Bürgermeister-Stichwahl in Karlshagen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Landrat Michael Sack ( CDU) gratuliert ebenfalls den beiden Siegern der Stichwahl. „Und ich wünsche Frau Marisken und Herrn Käning viel Glück und guter Mitstreiter, um die Entwicklung ihrer Gemeinden weiter voranzubringen“, sagt Sack, der sich auf die Zusammenarbeit mit beiden freut. Dieses Glück brauche man, weiß er aus Erfahrung: „Ich bin damals auch ziemlich schnell Bürgermeister in Loitz geworden. Mein Anspruch war es immer, unabhängig von der Parteizugehörigkeit die Stadtvertreter in die Entscheidungen einzubeziehen und ihnen zu erläutern, warum sich nicht immer alle Wünsche erfüllen lassen“, erklärt der Landrat, der von Hause aus Bauingenieur ist.

Rita Schröder (Wählergemeinschaft für Mellenthin), neue ehrenamtliche Bürgermeisterin in Mellenthin, freut sich, dass es mit Marisken eine weitere Bürgermeisterin auf der Insel gibt. Irrtümlicherweise berichtete die OZ in ihrer gestrigen Ausgabe, dass nur Heringsdorf eine Bürgermeisterin habe. Dafür bitten wir um Entschuldigung. „Frauenpower kann viel bewegen. Ich wünsche ihr Erfolg dafür“, betont Rita Schröder.

Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Neuen setzt das Zinnowitzer Gemeindeoberhaupt Peter Usemann (UWG). „Ich hoffe, dass wir gemeinsam nicht nur die Orte voranbringen sondern die Insel als Ganzes. Ich denke da vor allem an die Themen Verkehr oder Breitbandausbau“, so Usemann.

Karlshagen : 12 statt 15 Gemeindevertreter

Nordamts-Verwaltungschefin Kerstin Teske habe Sven Käning noch nicht kennengelernt. „Es wäre gut, wenn er jetzt mit dem Amt und den Gemeindevertretern Kontakt aufnimmt, noch vor der Konstituierung“, sagt die Verwaltungschefin. Mit dem Wahlsieg von Sven Käning schrumpft nun das Parlament im Ostseebad. Er hatte bei der Wahl 1152 Stimmen geholt, was drei Sitze in der Gemeindevertretung bedeutet. Da Käning als Einzelbewerber keine Nachrücker hat, bleiben die Plätze im Gemeinderat nun frei – statt 15 sind es noch 12. Somit müssen weniger Gemeindevertreter die Ausschüsse besetzen.

Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche