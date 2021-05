Bürgermeister der Insel Usedom solidarisieren sich mit Touristikern

Insel Usedom

„Wir stehen voll hinter den Forderungen der Touristiker auf unserer wunderschönen Insel Usedom, die zu Pfingsten gern öffnen wollen. Ihnen keinerlei Öffnungsperspektive zu bieten, ist einfach nicht hinnehmbar“, sagt der Zinnowitzer Bürgermeister Peter Usemann (parteilos). Er sehe genau wie sein Wolgaster Amtskollege Stefan Weigler(CDU die Tourismusbranche am Abgrund. „Zu hören und zu lesen, in welchen Ängsten und auch finanziellen Engpässen sich gerade die Mitarbeiter von Hotels oder Restaurants befinden, macht wütend.“

Peter Usemann ist Bürgermeister des Seebades Zinnowitz. Quelle: Henrik Nitzsche

Es wecke aber auch die Kampfeslust. „Nur wenn wir uns jetzt alle zusammenschließen, wird man unseren Ruf in Schwerin erhören“, ist er überzeugt. Usemann sagt, das die vorhandenen Hygienekonzepte und das umsichtige Handeln der Usedomer Touristiker im vergangenen Sommer gezeigt hätten, dass man leichtfertig die Gesundheit der Gäste und der Mitarbeiter aufs Spiel setze. Deshalb brauche man auch keine Modellregion zum Versuchen, sondern ein festes Öffnungsszenario.

Urlauber orientieren sich schnell nach Schleswig-Holstein

Koserow Bürgermeister und zugleich Vorsteher des Amtes Usedom-Süd, René König (parteilos), will ebenfalls endlich ein festes Öffnungsdatum. Die Gäste würden in den Startlöchern stehen, wollten Urlaub auf Usedom machen und sich erholen. Mit Testungen und weiteren Impfaktionen lasse sich weitere Sicherheit schaffen. „Aber wenn wir weitere Zeit verstreichen lassen und den noch interessierten Gästen kein festes Datum für eine Öffnung nennen, orientieren sie sich an anderen erreichbaren Urlaubszielen“, sagt König.

Viele Gäste würden jetzt sagen, dass sie dann eben nach Schleswig-Holstein fahren. Das sei nicht hinnehmbar, weil auch die Kommunen ganz stark unter den fehlenden Gästen leiden. Keine Gäste bedeute keine Einnahmen. „Das mag dieses Jahr noch verkraftbar sein, aber spätestens nächstes Jahr kommt das große Erwachen“, betont er.

Von Cornelia Meerkatz