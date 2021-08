Bürgermeister gegen Verkaufsbeschluss für Wolgaster Grundstücke

Wolgast

Die von privater Seite auf dem bislang unbebauten Areal Fischmarkt/Wilhelmstraße geplanten Bauvorhaben beschäftigen weiterhin die Wolgaster Kommunalpolitik. Im geschlossenen Teil der jüngsten Stadtvertretersitzung standen zwar Beschlüsse zum Verkauf der insgesamt etwa 44 400 Quadratmeter großen städtischen Liegenschaften auf der Tagesordnung. Unmittelbar nach der Beschlussfassung legte Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) allerdings Widerspruch ein, um die Wirksamkeit der Beschlüsse zu verhindern, wie er auf Anfrage erklärte.

„Wenn Beschlüsse der Stadtvertretung rechtswidrig sind, müssen wir als Verwaltung dagegen in Widerspruch gehen“, so Weigler. Im vorliegenden Fall habe es jeweils zwei Kaufinteressenten für die betreffenden Grundstücke gegeben, deren Angebote sich stark voneinander unterschieden hätten. „Die Differenz bewegte sich im siebenstelligen Euro-Bereich. Trotzdem hat sich die Mehrheit der Stadtvertreter gegen den Meistbietenden entschieden“, schildert der Bürgermeister.

Verweis auf Einnahmeerzielungsabsicht

Da für Kommunen laut Kommunalverfassung eine Einnahmeerziehungsabsicht bestehe, habe die Stadtverwaltung handeln müssen. Nunmehr sollen beide Bieter angefragt werden, ob sie ihre Gebote unverändert beibehalten wollen. Zudem solle für die Flächen ein Wertgutachten erstellt werden, was bisher nicht geschehen sei. Anschließend könne erneut über eine Zuschlagserteilung abgestimmt werden.

Konzepte beider Interessenten ähneln sich

Weigler betont, dass sich die Pläne beider Bewerber ähnelten. Die Konzepte umfassten Wohnen und Reha-Klinik am Fischmarkt/Wilhelmstraße bzw. Wohnen und Pflege am Fischmarkt/Wilhelmstraße. Dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit hochwertigen Eigentumswohnungen einerseits oder mehrstöckige Punkthäuser andererseits sollen nach den Vorstellungen der beiden Investoren an der Spitzenhörnbucht entstehen. Auch jeweils eine Klinik südwestlich der Straße Am Fischmarkt ist geplant.

Bereits im Herbst 2019 hatte ein Planungsbüro aus Hamburg Pläne zur Errichtung eines Pflegeheimes am Wolgaster Fischmarktufer vorgelegt. Das Vorhaben, das in Form hoher Langhäuser umgesetzt werden sollte, sorgte seinerzeit für eine kontroverse Diskussion sowohl im Stadtparlament als auch in der Wolgaster Einwohnerschaft. Am Ende fand das Projekt in der Stadtvertretung keine Mehrheit, sodass sich der Planer enttäuscht aus der alten Herzogstadt zurückzog.

Von Tom Schröter