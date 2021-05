Trassenheide

Horst Freese, ehrenamtlicher Bürgermeister der circa 1000 Einwohner zählenden Gemeinde Trassenheide auf der Insel Usedom, hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Gemeindeoberhaupt auf OZ-Nachfrage mitteilt, wurde er bereits am 27. April mit einem Schnelltest positiv auf das Virus getestet. Einen Tag später bestätigte ein PCR-Test beim Hausarzt das Ergebnis vom Vortag. „Mir geht es mittelprächtig“, schreibt er am Samstag auf Oz-Nachfrage per Whatsapp. Derzeit befinde er sich im Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt werde.

Mindestens bis 11. Mai befindet sich Freese in angeordneter Quarantäne. Wo er sich angesteckt hat, weiß er nicht. Freese geht davon aus, niemand anderen angesteckt zu haben.

Kurioserweise wurde der positive Befund in seinem eigenen Bürgermeisterbüro festgestellt. Seit dem 21. April gibt es in der Kurverwaltung Trassenheide die Möglichkeit, sich ein Mal in der Woche kostenlos auf das Virus testen zu lassen.

Von 15 bis 18 Uhr steht geschultes Personal zur Verfügung, um Männer und Frauen zu testen. Über das Fenster des Bürgermeisterbüros werden die Anmeldungen und Ergebnisse ausgetauscht und im Windfang des Haupteinganges werden die Personen getestet.

Von Hannes Ewert