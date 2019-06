Heringsdorf

Was für eine große Überraschung: Laura Isabelle Marisken ist die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Seebad Heringsdorf. Sie wird in den kommenden sieben Jahren die hauptamtliche Verwaltungschefin im Ahlbecker Rathaus sein. Die parteilose Einzelbewerberin konnte in der Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Lars Petersen ( CDU) 57 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen und siegte damit deutlich. Bereits im ersten Wahlgang am 26. Mai, als noch vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt im Rennen waren, gewann sie mit rund 250 Stimmen Vorsprung vor Petersen. In der Stichwahl nun fiel der Vorsprung mit knapp 500 Stimmen noch viel deutlicher aus.

„Ich freue mich riesig über den Wahlsieg. Ich bedanke mich bei allen Wählern für das in mich gesetzte Vertrauen. Dieses Vertrauen gilt es nun durch eine unabhängige und einwohnerorientierte Politik für unsere Gemeinde in den nächsten sieben Jahren umzusetzen“, sagte sie nach Bekanntwerden des vorläufigen Wahlergebnisses und strahlte mit der Abendsonne um die Wette.

Sommerblumen für die Wahlsiegerin

Auf ihrer Wahlparty im Kaiserstrand Beachhotel Bansin ließ sie sich von ihrem Wahlkampfteam, dem sie für den großen Einsatz in den zurückliegenden Monaten dankte, und zahlreichen Anhängern die ganze Nacht feiern. Unternehmer Hans-Carsten Zimpel kam nach 20 Uhr sogar mit einem Sommer-Blumenstrauß ins Beachhotel. „Ich habe für Sie meinen Garten geplündert. Ich wünsche Ihnen Glück für die Arbeit zum Wohle der Gemeinde“, sagte er.

Bisheriger Amtsinhaber gratuliert per Facebook

Der unterlegene bisherige Heringsdorfer Bürgermeister Lars Petersen (54) verließ kurz nach Bekanntwerden des vorläufigen Wahlergebnisses das Rathaus. Das Eintreffen der Siegerin bei der Wahlleitung wollte er dann doch nicht abwarten. Die Enttäuschung über den Wahlausgang schmerzte sehr und war ihm deutlich anzumerken. Er gratulierte der Siegerin auf Facebook. „Liebe Wählerinnen und Wähler, Ihr wolltet den Wechsel, und er ist vollzogen. Meine Konkurrentin hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht ... Ich gratuliere Frau Marisken zu ihrem eindeutigen Erfolg“, schreibt er und bedankt sich zugleich bei seinen Unterstützern und den Mitarbeitern im Rathaus für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden sieben Jahren.

Marisken holt Sieg in vier Wahllokalen

Der Wahlsieg von Laura Isabelle Marisken zeichnete sich bereits nach dem Auszählen des ersten Wahlbereiches ab. Um 18.27 Uhr meldete das mit 1447 Wahlberechtigten größte Wahllokal im Heringsdorfer Kindergarten Vollzug: 846 Wähler hatten dort inklusive der Briefwahl ihre Stimmzettel abgegeben. Für Marisken hatten 518 votiert, für Petersen 322, sechs Stimmen waren ungültig. Auch die Wahllokale Bürgertreff Ahlbeck, Hort Bansin und Rathaus Ahlbeck konnte die Newcomerin für sich entscheiden. Die Wahlbeteiligung bei dieser Stichwahl lag bei insgesamt 55,72 Prozent.

Marisken ist sich bewusst, dass große Aufgaben auf sie zukommen, denn auch die Gemeindevertretung agiert nun in neuer Zusammensetzung. „Unser aller Ziel muss die erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde sein“, betonte sie. Ihr Wahlkampfberater Matthias Mantei ( CDU) sagte, dass sie das neue Amt sehr fordern werde. Anfang Juli soll die neue Bürgermeisterin – sie ist übrigens die einzige Frau in diesem Amt auf der gesamten Insel Usedom – während der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung ihre Ernennungsurkunde erhalten. Bis spätestens 1. August wird sie dann ihre Arbeit im Rathaus von Ahlbeck antreten.

Cornelia Meerkatz