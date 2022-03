Trassenheide

Nach gut sieben Jahren als Bürgermeister hat Horst Freese (Bündnis für Trassenheide) Ende des vergangenen Jahres seinen Abschied von der kommunalpolitischen Bühne zum 31. März 2022 angekündigt. Bis zur Neuwahl im Ostseebad am 8. Mai wird sein bisheriger Stellvertreter Michael Dumke (Bündnis für Trassenheide) die Amtsgeschäfte übernehmen.

Und gerne auch danach weiterführen, denn Dumke ist einer von zwei Bewerbern für das kommunalpolitische Ehrenamt. „Die Trassenheider Einwohner kennen mich seit Jahren als verlässlichen Ansprechpartner. Ich setze mich für das Wohl und die Zukunft unseres Ostseebades ein“, sagt Dumke und erklärt so seine Motivation für die Kandidatur.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er ist kein Unbekannter im Gemeinderat. Dumke ist seit 2015 Gemeindevertreter und seit 2019 als stellvertretender Bürgermeister tätig. Bis Ende 2021 hatte er auch im Bauausschuss das Sagen. Der 53-Jährige ist auch einer der Wegbereiter der Investitionsoffensive im Ostseebad 2020 – sechs Millionen Euro in fünf Jahren. Dazu gehören die Sanierung der Konzertmuschel, Strandzugänge, Strandtoiletten, ein neuer Hauptrettungsturm und ein Mehrgenerationenhaus.

Hilfe bei Schwimmunterricht für Kinder

Klar, dass auf die Frage, welche drei Projekte er sofort angehen würde, die Infrastruktur eine große Rolle spielt. „Wir müssen mit dem Gewerbegebiet und dem B-Plan Kiefernhain (Wohngebiet d.R.) weiterkommen. Ich bemühe mich um die Gründung eines Seniorenbeirates. Die Gemeinde unterstützt die Kinder des Ortes von 8 bis 11 Jahren finanziell beim Erlernen des Schwimmabzeichens. Da in der Pandemie alle Schwimmhallen geschlossen waren und es kaum Schwimmunterricht in der Schule gab, möchte ich die Altersbegrenzung gerne ausweiten.“

Dumke, der in Wolgast aufgewachsen ist und 1996 nach Trassenheide kam, will sich im Falle einer Wahl aufgrund des Kriegsgeschehens als erstes um die Hilfe und Unterstützung für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine einsetzen. „Die Gemeinde hat sich bereits in der Vergangenheit stets solidarisch gezeigt“, sagt Dumke.

Er will als Bürgermeister den Blick auch über den Tellerrand hinaus schärfen. „Ich halte die Struktur der Ämter für verbesserungswürdig. Usedom will jetzt das Projekt ,Eine Insel – eine Kurkarte‘ umsetzen. Dies wäre aus meiner Sicht auch für die Ämter sinnvoll. Dadurch können Kompetenzen gebündelt, bürokratische Wege verkürzt und Mitarbeiter entlastet werden. Zudem wird den Bürgern und Gemeinden mehr Service geboten.“

Zum Wohl der Kommune: „Sieben von acht Gemeindevertreter“

Zurück zum Ostseebad: „Mit der kommunalpolitischen Entwicklung in Trassenheide bin ich sehr zufrieden, denn sieben von acht gewählte Gemeindevertreter setzen sich für das Wohl von Trassenheide ein.“ Dumke dürfte mit dem Unverhältnis Wolf Wagenbreth (Bürger im Zentrum) meinen. Der Gemeindevertreter, der sich gerne in der Oppositionsrolle sieht, hatte Dumke und Bürgermeister Freese des Holzdiebstahls bezichtigt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte das Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Auf Wagenbreths Facebook-Seite musste der eine oder andere Gemeindevertreter auch schon kräftig einstecken, auch Dumke.

Auf seiner Agenda stehen ein aktiveres soziales Miteinander und die Interessen von Jung und Alt. „Für junge Familien muss das Leben in Trassenheide attraktiver werden. Für unsere Senioren brauchen wir mehr Angebote“, so Dumke, der als Berufsbetreuer tätig ist.

Er hofft auf ein Ende der Corona-Pandemie und ist ein Impfbefürworter. „Ich bin überzeugt, dass Impfungen helfen, schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. Bei Corona-Maßnahmen werde ich als Bürgermeister hinter den Entscheidungen der Politik stehen“, sagt der Trassenheider, der sich zu keinem politischen Spektrum zählt. „Ich stehe für Grundwerte wie Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit.“

Von Henrik Nitzsche