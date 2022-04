Wolgast

Am 8. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolgast einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Sechs Kandidaten bewerben sich um dieses Amt. Die OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht dazu mit jedem Kandidaten ein Interview. Heute stellen wir Stefan Weigler (CDU) vor.

Der 43-Jährige ist seit 2008 Bürgermeister von Wolgast und tritt für die Christdemokraten an. Vor 2008 war er zwei Wahlperioden lang Mitglied der Stadtvertretung. Der Wolgaster gehört der CDU seit 2020 an, vorher war er parteilos. Weigler ist Mitglied des Kreistages von Vorpommern-Greifswald, Mitglied im Städte- und Gemeindetag und im Deutschen Städtetag.

Bei der Bürgermeisterwahl 2008 wurde er von den Linken für das Amt vorgeschlagen. 2010/11 kam der komplette Bruch mit den Linken, als diese 2010 gegen die militärische Produktion auf der Wolgaster Peene-Werft eine große Kampagne fuhren und die Landespolitiker der Partei in MV bei dieser Stimmungsmache mitmachten. Mit der CDU eine ihn gleiche Auffassungen bei der Wirtschaftspolitik und zu Tourismus- und Verkehrsproblemen in der Region, zudem schätze er viele CDU-Mitglieder mit Unternehmergeist.

Stefan Weigler wurde in Wolgast geboren und ging hier zur Schule. Er hat Restaurantfachmann in der „Hanse Kogge“ Koserow gelernt und mehrere Jahre dort gearbeitet. 2001 machte er sich mit einem Veranstaltungsservice selbstständig, später kam das Catering dazu. Er ist seit der 1. Klasse Mitglied im hiesigen Ruderclub und seit einigen Jahren Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins der Stadt. Stefan Weigler ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat zwei Kinder, 16 und 12 Jahre alt.

Herr Weigler, eigentlich wollten Sie ja zum jetzigen Zeitpunkt im Schweriner Landtag sitzen. Ist das jetzt eine Notkandidatur, weil das andere Vorhaben nicht geklappt hat?

Ganz und gar nicht. Ich habe mich bei der zurückliegenden Landtagswahl um ein Direktmandat bemüht, weil viele Entscheidungen der letzten Jahre nachteilig für unsere Stadt waren und eine starke Stimme für unsere Region in Schwerin fehlte. Ich wollte noch mehr für meine Heimatstadt Wolgast bewegen.

Einige Wolgasterinnen und Wolgaster verübeln Ihnen, dass Sie Richtung Schwerin gehen wollten. Manche behaupten sogar, dass es Ihnen hier nicht mehr gut genug war. Was sagen Sie dazu?

Denen entgegne ich, dass ich motivierter denn je bin. Ich möchte gern die Ziele, die sich unsere Stadt mit dem beschlossenen Stadtentwicklungskonzept gegeben hat, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Stadtvertretern und einer motivierten Verwaltung erreichen.

Sie wurden vor 14 Jahren mit 29 Jahren zum jüngsten Bürgermeister der Stadt gewählt. Jetzt wollen Sie es noch einmal wissen. Sind zwei Wahlperioden nicht eigentlich genug?

Das entscheiden die Wolgasterinnen und Wolgaster am 8.Mai.

Ich bin der festen Überzeugung, mit meinen gesammelten Erfahrungen, den guten Kontakten und den aufgebauten Netzwerken noch viel zu schaffen und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Wann ist denn Stefan Weigler ein Bürgermeister im wahrsten Sinne des Wortes zum Anfassen? Oder sitzen Sie nur in Ihrem Büro bzw. auf Konferenzen?

Ich bin immer ein Bürgermeister zum Anfassen. Ich suche regelmäßig den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, sei es auf der Straße, bei Veranstaltungen, in den Vereinen. In den zurückliegenden zwei Jahren war es aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie allerdings schwer, diese Nähe wirklich zu leben. So war es uns als Verwaltung sogar durch die Landesverordnung untersagt, Gratulationen bei runden Geburtstagen oder Ehejubiläen zu machen. In Zukunft wird all das aber wieder möglich sein. Ein besseres Feedback als ein direktes Gespräch mit den Bürgern gibt es als Bürgermeister nicht.

Wenn Sie resümieren, was würden Sie sich unbedingt als Erfolg auf die Fahnen schreiben?

Auf drei Dinge bin ich ganz besonders stolz. Erstens: Auf unsere sehr gute Bildungsinfrastruktur. Jedes Kind bekommt in Wolgast einen Kitaplatz, mit Fertigstellung des Friedrich-Fröbel-Neubaus auch einen Hortplatz und unsere kommunalen Schulen sind beide durchsaniert. Zweitens: Dass es uns gelungen ist, mit der Ausweisung des Sanierungsgebietes „Fischerwiek“ Investitionen von mehr als 27 Millionen Euro in die technische Infrastruktur der Stadt bewilligt zu bekommen.

Und drittens freue ich mich, dass wir das Ehrenamt und die Vereine so unterstützen konnten. Im Bereich der Feuerwehr konnten viele Fahrzeugbeschaffungen sowie jetzt auch die Erweiterung der Fahrzeughalle und der Anbau für die Jugendfeuerwehr finanziell abgesichert werden. Im Sportforum waren wir bei unterschiedlichen Fördermittelgebern erfolgreich, konnten so den Kunstrasenplatz, die Judo- und Kegelhalle sanieren und werden im nächsten Schritt weitere 3 Millionen Euro investieren. Darüber hinaus haben wir in den zurückliegenden Jahren etliche Vereinsstätten modernisieren können, darunter die des Schützenvereins, des Kanu-, Kuttersegel- und Rudervereins sowie das Gelände des Fußballvereins in Hohendorf.

Trotz all dieser Investitionen konnten die kommunalen Schulden in den vergangenen Jahren von mehr als 17 Millionen auf 5 Millionen Euro abgebaut werden. Natürlich sind solche Erfolge niemals das alleinige Verdienst eines Bürgermeisters. Die Stadtvertretung legt mit ihren Beschlüssen die Grundlage dafür und die Verwaltung, zu der in den einzelnen Fachämtern viele engagierte und fleißige Mitarbeiter gehören, verantwortet die Umsetzung.

Welche Dinge haben sich als Luftblase erwiesen bzw. ließen sich aus finanziellen oder anderen Gründen nicht umsetzen?

Leider ist die Umsetzung eines Gemeindezentrums in Hohendorf bis jetzt noch nicht möglich gewesen, weil es bisher nicht gelungen ist, die finanziellen Mittel dafür zu sichern.

Nun gibt es gerade in den Ortsteilen Hohendorf mit Zarnitz, Buddenhagen, Pritzier und Schalense Einwohner, die beklagen, dass sie von Wolgast vergessen werden, bei ihnen nichts passiert und sie sich deshalb nicht zu Wolgast gehörig fühlen. Was entgegnen Sie ihnen?

Ich glaube, wenn die Einwohner unserer Ortsteile die vergangenen zehn Jahre Revue passieren lassen, dann kann jeder feststellen, dass sich Etliches getan hat. In Buddenhagen haben wir die Straßen im Vogelviertel komplett saniert, der Brandschutz ist durch den Einbau von Zisternen und die Erweiterung der Trockenleitungen und die Neuanschaffung eines wasserführenden Fahrzeugs gesichert, das Gemeindehaus und auch der Spielplatz im Ort werden ständig weiter aufgewertet. In Hohendorf, Schalense und Pritzier sind durch den Abschluss der Bodenordnung ebenfalls Straßen und Gehwege erneuert worden. Die Bedingungen für die Fußballer haben sich durch die Flutlichtanlage, den Ballfangzaun und neue Technik verbessert. Der Radweg zwischen Hohendorf und Wolgast ist neu und auch in Hohendorf gibt es neue Geräte auf den Spielplätzen.

Trotzdem bleibt weiterhin genug zu tun, so z.B. im Feuerwehrgerätehaus, die Gestaltung der Dorfmitten in Schalense und Pritzier und ein Gemeindezentrum in Hohendorf sowie der weitere Ausbau von Straßen, Geh- und Radwegen.

Im Rahmen des Wahlkampfes ist auffällig, dass plötzlich fast alle Kandidaten ihr Herz für die Wolgaster Anlagen entdecken, wo Jugendhausmitarbeiter Andreas Keil schon seit zwei Jahren mit Kindern und Jugendlichen aktiv ist. Wie sieht es mit Ihnen aus?

Die Wolgaster Anlagen mit dem Belvedereschlösschen und der Bühne sind zentraler Bestandteil des neuen Stadtentwicklungskonzeptes, das die Stadtvertretung mehrheitlich beschlossen hat. Großen Anteil, dass dies so ist, hat zweifelsohne das langjährige Engagement von Andreas Keil zusammen mit den Kindern und Jugendlichen. Das verdient großen Respekt und unbedingt Unterstützung durch alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

In Ihrem Wahlprogramm ist von Wiederbelebung des Bürgerhaushaltes zu lesen. Was genau ist unter Bürgerhaushalt zu verstehen und wie soll die Wiederbelebung aussehen?

Der Haushalt einer Kommune ist komplex und ein kompliziertes Regelwerk. Aber ein Bürgerhaushalt ist sehr überschaubar, denn dabei handelt es sich um finanzielle Ressourcen, die für jeden der zehn Orts- und Stadtteile zur Verfügung gestellt werden. Für jedes dieser zehn Quartiere gibt es jeweils 5000 Euro – das haben wir vor Corona schon etliche Jahre so gehandhabt. Damit lassen sich keine Riesenprojekte, wohl aber kleinere Wünsche der Bürger umsetzen. Und die Wünsche, die haben die Bewohner der Stadt- und Ortsteile im Gespräch mit mir, Verwaltungsmitarbeitern und Stadtvertretern geäußert. So wurden Bänke, zusätzliche Abfalleimer, Straßenfeste oder kleinere Spielplätze geschaffen. Daran möchte ich nach der Corona-Zeit gern wieder anknüpfen.

Was ist ein Herzenswunsch von Ihnen, den Sie unbedingt in die Tat umsetzen wollen?

Einen Herzenswunsch, den ich schon seit meiner Zeit als Stadtvertreter mit mir trage, ist die Schaffung eines Zentrums für unsere Sozial- und Kulturvereine. Dieser Wunsch ist mittlerweile ebenfalls Bestandteil des beschlossenen Stadtentwicklungskonzeptes und soll nach Möglichkeit in der nächsten Periode umgesetzt werden. Ich könnte mir einen solchen Anlaufpunkt am Lustwall im ehemaligen Gymnasium sehr gut vorstellen.

Straßensanierung in Wolgast – nach 32 Jahren Wende sind immer noch nicht alle Straßen einmal saniert. Wie viel Straßen fehlen noch und wie viel Jahre müssen die Anwohner noch warten?

Mit der Umsetzung des Maßnahmeplans „Sanierungsgebiet Fischerwiek“ und dem Beschluss „Prioritätenliste Sanierung/Neuausbau von Stadtstraßen“ werden wir voraussichtlich in zehn Jahren die letzte Straße saniert haben. In den kommenden Jahren sollen auf alle Fälle auch die noch nicht sanierten Straßen im Tannenkamp erneuert werden.

Vor wenigen Tagen haben Sie zusammen mit dem Investor die Entwurfsplanung zur Schlossinsel vorgestellt und waren sichtlich froh, dass der Investor auf die Forderung nach einer Schwimmhalle eingegangen ist, die viele Wolgaster schon seit Jahrzehnten fordern. Dennoch tauchte sofort der Vorwurf auf, dass die Bürger nicht beteiligt worden seien an der Planung für die Schlossinsel. Wurmt Sie das?

Solche Vorwürfe, gerade auch wenn diese durch Stadtvertreter wie Martin Schröter von der Kompetenz für Wolgast immer wieder vorgetragen werden, machen mich traurig, weil sie einfach falsch sind. Es gibt im Verwaltungsrecht kaum ein Verfahren, was öffentlicher und mit mehr Beteiligungsmöglichkeit ausgestattet ist als ein Bebauungsplan-Verfahren. In mehreren Schritten, die im Übrigen alle öffentlich sind, kommt man von der Idee (Aufstellungsbeschluss) über die Anhörung (Abwägungsbeschluss) zum fertigen Plan (Festsetzungsbeschluss). Alle diese Beschlüsse werden durch die Stadtvertreter gefasst und nicht durch den Bürgermeister! Und weil alle diese Beschlüsse im öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzung behandelt wurden bzw. werden, hat jeder Wolgaster und jede Wolgasterin die Möglichkeit, dabei zu sein.

Dasselbe gilt auch für Grundstücksverkäufe: Die Stadtvertreter treffen die Entscheidung, wer bauen darf und wo. Vorwürfe, wie der Bürgermeister verramsche das Tafelsilber der Stadt, entbehren jeglicher Grundlage und sind schlichtweg gelogen.

Was wünschen Sie sich für den Ausgang der Wahl?

Mein Wunsch wäre es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sehr genau anschauen und hinterfragen, was ihnen von den Kandidaten vorgetragen wird und sie dann am 8. Mai oder vorher schon per Briefwahl eine zukunftsfähige und nachhaltige Entscheidung für unsere Stadt Wolgast treffen.

Von Cornelia Meerkatz