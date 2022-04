Wolgast

Wie soll sich Wolgast in Zukunft entwickeln? Wenn es nach den Kindern und Jugendlichen in der Stadt geht, sind die Pläne klar: Eine belebtere Innenstadt, mehr Möglichkeiten, um zusammenzukommen, vielleicht auch mietbare E-Scooter. In einem gemeinsamen Projekt von CJD und Peenebunker sollen Jugendliche derzeit ihre Wünsche an den künftigen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin formulieren und mit den Kandidaten darüber ins Gespräch kommen.

Und was sich die Jugendlichen wünschen, wissen sie schon genau: „Ein richtiger Skatepark wäre toll“, findet beispielsweise der 17-Jährige Dennis. „Vielleicht ein zweigeteilter Park für BMX-Räder und Scooter oder Skateboards.“ In der Anlage ließe sich eventuell auch eine Kletterwand integrieren. Ein Ort, an dem die Jugendlichen ihre Freizeit aktiv verbringen können. Einen Standort hätte er dafür auch schon: in Wolgast Nord, dort, wo die Schule abgerissen wurde.

Jugend will den Ort mitgestalten

Dennis ist sich schon sicher, seine Stimme bei der Bürgermeisterwahl lässt er nicht verfallen. Aber wem er die Stimme gibt, weiß er noch nicht. „Er oder sie sollte auf jeden Fall die Versprechen halten“, ist er überzeugt und gespannt, wie die Kandidaten auf die Fragen der Jugendlichen antworten. In den vergangenen Wochen sind an den Schulen und im Peenebunker Fragen gesammelt worden, die die Jugend interessiert – und in einem kleinen Interview, das aufgenommen wird, sollen die Kandidierenden für die Bürgermeisterwahl darauf reagieren.

Die Videos werden dann auf der Internetseite Demokratie leben Wolgast veröffentlicht. „Die Jugend will den Ort mitgestalten, das ist bei den Befragungen in den Schulen deutlich geworden“, sagt die Teamleiterin Silke Junge. Online haben die Jugendlichen noch bis zum Mittwoch der kommenden Woche Zeit, Anregungen zu geben. „Sie sollen sich ernst genommen fühlen und merken, dass sie gehört werden. Und das muss auch im Sinne des künftigen Stadtoberhauptes sein.“

Denn, so sagt sie weiter, die Jugendlichen sollen schließlich auch ihre Zukunft in Wolgast sehen, bleiben und nicht in andere Städte ziehen, weil sie sich hier nicht einbringen können. Das Projekt wird von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Wolgast im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ gefördert.

Bessere Ausstattung für Vereine, Schwimmhalle, saubere Spielplätze

Maurice und Flori sind beide 13 Jahre alt, können bei der kommenden Wahl also noch nicht mit abstimmen. Ihnen ist trotzdem wichtig, dass sie einbezogen werden. Nicht nur mit dem Bürgermeister, sondern auch mit den Stadtvertretern würden sie gern im Jugendclub ins Gespräch kommen, um über ihre Ideen zu sprechen. „Ich wünsche mir, dass die Vereine besser ausgestattet werden“, sagt beispielsweise Maurice. Flori findet, dass die Spielplätze im Ort verbessert werden müssten. „Die sind nicht einladend, oft liegen dort Glasscherben und die Geräte sind eher für kleinere Kinder“, hat er festgestellt. „Ein Spielplatz für Jugendliche, der auch sauber gehalten wird, wäre schön.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür müssen die Jugendlichen aber auch selbst aktiv werden und nicht nur meckern, sagt Andreas Keil vom Jugendclub und zeigt an einem Beispiel, dass das vor Ort schon gelebt wird. „Im Herbst haben wir Bänke gebaut, die die Kids in den vergangenen Tagen in den Wolgaster Anlagen und auf dem Bolzplatz in der Puschkin-Straße aufgestellt haben.“

Letzteren wollen sie wieder herrichten, um einen Begegnungsort im Freien zu schaffen. Eine Graffitifläche am Bolzplatz könnten sie sich dort auch gut vorstellen. Auch den Müll, der dort herumlag, sammelten sie auf. Denn auch das ist ihnen wichtig: Dass sich der künftige Bürgermeister oder die künftige Bürgermeisterin dafür einsetzt, dass die Stadt sauber ist.

Arbeitseinsatz der Jugendlichen in Wolgast: Neue Bänke und alte Bänke mit neuem Anstrich wurden aufgestellt. Quelle: privat

Grundsätzlich wünschen sich die Jugendlichen in Wolgast wieder mehr Möglichkeiten, um rauszukommen und sich zu treffen. Derzeit seien die Angebote eher gering. Das ist zumindest der Grundtenor, den Silke Junge aus der Befragung mitgenommen hat. „Außerdem wünschen sich viele eine lebendigere Altstadt mit einem modernen Laden zum Shoppen, einem Kino oder nettem Café. Auch eine Schwimmhalle stand oft auf der Wunschliste.“

Viele Ideen also, mit denen sich die Jugendlichen einbringen wollen. Ob und wie sich diese Dinge umsetzen lassen, diskutieren sie in den kommenden Tagen mit den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. „Und danach kann ich auch entscheiden, wem ich meine Stimme gebe“, ist Dennis überzeugt.

Von Stefanie Ploch