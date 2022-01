Wolgast

Wer nimmt ab Sommer auf dem Rathaussessel in Wolgast Platz? Diese spannende Frage beantworten die Bürgerinnen und Bürger am 8. Mai mit ihrem Gang an die Wahlurne oder – falls es da noch keinen eindeutigen Sieger gibt – spätestens am 22. Mai bei einer Stichwahl.

Wolgast wählt einen hauptamtlichen Bürgermeister bzw. eine Bürgermeisterin. Die Kandidatur ist über eine Partei (oder mehrere Parteien gemeinsam), über eine Wählergruppe oder als Einzelbewerbung möglich. Bis zum 22. Februar ist die Kandidatur möglich. Innerhalb von drei Wochen nach Ende der Vorschlagsfrist muss dann der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Bewerber entscheiden.

Und das sind die fünf Männer und Frauen, die bisher willens sind, künftig die Geschicke der Stadt Wolgast leiten zu wollen:

Amtsinhaber strebt schuldenfreie Stadt an

Stefan Weigler (CDU) ist seit 2008 Bürgermeister der Stadt Wolgast und kandidiert erneut. Quelle: Tilo Wallrodt

Amtsinhaber Stefan Weigler: Er tritt für die CDU an. Der 42-Jährige gehört der Partei seit 2020 an, vorher war er parteilos. Der CDU-Ortsverband Wolgast-Lassan nominierte Weigler vergangene Woche einstimmig. „Damit setzen wir auf Erfahrung, Kontinuität und Verlässlichkeit“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Peter Schwarz.

Weigler ist seit 2008 Bürgermeister von Wolgast, Mitglied des Kreistages von Vorpommern-Greifswald, Mitglied im Städte- und Gemeindetag und im Deutschen Städtetag. Er sei stolz, so Weigler, dass die Stadt von den 25 Millionen Euro Schulden, die er bei seinem Amtsantritt übernommen hat, 20 Millionen abbauen konnte. Jetzt strebe er mit der Stadtvertretung die Schuldenfreiheit der Stadt an.

Viele wichtige Projekte wie die Wolgaster Ortsumgehung, die Bebauung der Schlossinsel und die weitere städtebauliche Sanierung seien jetzt angeschoben. „Ich würde daher gerne in der nächsten Legislaturperiode sehen, wie diese für Wolgast bedeutenden Vorhaben realisiert werden und weitere gute Vorhaben umsetzen“, begründet er seine erneute Kandidatur.

Stefan Weigler wurde in Wolgast geboren und ging hier zur Schule. Er hat Restaurantfachmann in der „Hanse Kogge“ Koserow gelernt und mehrere Jahre dort gearbeitet. 2001 hat er sich zunächst mit einem Veranstaltungsservice selbstständig gemacht, später kam das Catering dazu. 2008 wurde er Bürgermeister von Wolgast.

Er ist seit der 1. Klasse Mitglied im hiesigen Ruderclub und seit einigen Jahren Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins der Stadt. Stefan Weigler ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat zwei Kinder, 16 und 12 Jahre alt.

AfD-Kandidat sieht viel Entwicklungspotenzial

Karsten Lange kandidiert für die AfD und möchte künftig Bürgermeister der Wolgaster sein. Quelle: Cornelia Meerkatz

Karsten Lange: Der 51-jährige Wolgaster tritt für die Alternative für Deutschland an. Der Kreisverband hat ihn einstimmig nominiert. Mitglied der AfD ist er seit 2015. Lange hat bereits kommunalpolitische Erfahrung. Er sitzt für die AfD seit 2019 in der Wolgaster Stadtvertretung und ist dort stellvertretender Fraktionschef. Im Kreisverband Vorpommern-Greifswald seiner Partei begleitet er die Funktion des 2. Vorsitzenden.

Seine Kandidatur begründet Lange mit dem guten Abschneiden bei der letzten Kommunalwahl. „Wir wurden stärkste Kraft im Stadtparlament, daher sehen wir es als unsere Pflicht gegenüber den Wählern an, mit einem eigenen Kandidaten an den Start zu gehen“, betont sein Fraktionschef in der Stadtvertretung, Henry Kammel. Karsten Lange selbst möchte die Stadt mit guten Ideen voranbringen, denn er sieht großes Entwicklungspotenzial.

Karsten Lange wurde in Friedland geboren, ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er hat zunächst den Beruf eines BMSR-Mechanikers (Betriebs-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik) erlernt und nach der Wende noch einmal umgeschult zum Offsetdrucker. Dann arbeitete er bei Hoffmann-Druck in Wolgast. Aktuell ist Karsten Lange als Wahlkreismitarbeiter für das Mitglied des Landtages von MV, Stephan Reuken (AfD), tätig und auf der Suche nach einem geeigneten Büro in Wolgast.

Karsten Lange ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau, so sagt er, sei seine große Stütze und trage seine Kandidatur voll mit.

Postel-Chef will Ideen der Wolgaster fördern

Martin Schröter von der Kompetenz für Wolgast will die Ideen der Wolgaster für ihre Stadt aufgreifen. Quelle: Gunnar Gotter

Martin Schröter: Der Wolgaster lebt seit 2010 in der Stadt und bringt sich ebenfalls kommunalpolitisch ein. Als Mitglied der Fraktion Kompetenz für Wolgast (KFW) sitzt der 58-Jährige seit 2019 in der Wolgaster Stadtvertretung. Doch nicht nur dort bindet er im Ehrenamt viel freie Zeit. Als Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern und Vorsitzender der LEADER-Gruppe Vorpommersche Küste hat er ein umfangreiches Aufgabenspektrum abzuarbeiten.

Schröter sagt, dass die KfW-Fraktion seine Kandidatur unterstütze. Warum er zur Bürgermeisterwahl antritt, begründet er so: „Die Stadt Wolgast und ihre Ortsteile gehören den Menschen, die darin wohnen. Ihre Zufriedenheit entscheidet darüber, ob Kommunalpolitik erfolgreich ist. Ich sehe meine Aufgabe darin, die vorhandene Energie und die vielfältigen Ideen der Wolgaster zu unterstützen und zu fördern, wo es nur geht.“

Martin Schröter wurde in Nordhausen geboren und erlernte nach der Schule in Halle den Beruf des Schmiedes, wobei er auch im Bereich Kunstschmiede und Hufbeschlag ausgebildet wurde. In diesem Beruf war er fast 20 Jahre tätig, davon viele Jahre in Berlin-Hoppegarten. Dann wechselte er in die Baubranche und war in Brandenburg/Berlin tätig. Anschließend war er Möbelhersteller, ehe er als Geschäftsführer einer Firma für innovative Baustoffe in Wolfsburg und Kiel und anschließend in der Schweiz tätig war.

Auch in Polen hatte Martin Schröter zu tun, sodass es nur folgerichtig war, dass er nach Wolgast zog, als das Unternehmensnetzwerk seinen Sitz nach Wolgast verlegte. Seit 2015 ist er geschäftsführender Gesellschafter des Wolgaster Postels, 2018 kam das Hunderthaus dazu, beide Gebäude gehören zu einer Gesellschaft. Martin Schröter hat drei erwachsene Kinder sowie drei Enkelkinder. Seine Lebensgefährtin, mit der er seit mehreren Jahren glücklich zusammen ist, kommt aus Wolgast.

Wolgast als Heimat und Zukunft

Kathrin Potratz-Scheiba leitet derzeit das Jugendamt des Kreises. Nun möchte sie Bürgermeisterin von Wolgast werden. Quelle: privat

Kathrin Potratz-Scheiba: Die Zinnowitzerin mit Wolgaster Wurzeln, die in wenigen Tagen 39 Jahre alt wird, tritt als Einzelbewerberin an. Sie möchte Wolgast mit ihrem Elan, den sie sowohl beruflich als auch im Ehrenamt an den Tag legt, voranbringen.

„Ich habe große Ambitionen und viele Ideen, die ich den Wolgasterinnen und Wolgastern gern vorstellen und sie dafür begeistern möchte. Mein umfangreiches Netzwerk kann dabei sehr hilfreich sein“, betont Kathrin Potratz-Scheiba. „Wolgast ist für mich Heimat und Zukunft zugleich“, so die Kandidatin.

Sie ist ehrenamtlich als Vorsitzende des Wolgaster Mühlenvereins und auch im Reitverein der Stadt tätig. Beruflich hat sie bereits in verschiedenen Bereichen Erfahrung gesammelt: Potratz-Scheiba wurde in Wolgast geboren, ging hier zur Schule und machte im Anschluss bei der Stadt eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Danach begann sie eine Ausbildung zur Rettungsassistentin und arbeitete drei Jahre im Rettungsdienst. Anschließend verpflichtete sie sich als Soldatin auf Zeit bei der Bundeswehr und war acht Jahre lang bei der Marine, die sie mit dem Dienstgrad eines Oberbootsmannes nach acht Jahren verließ.

In dieser Zeit studierte sie Gesundheitstourismus und erwarb den Bachelor-Abschluss. Nach der Marine erfolgte ein zweijähriges Masterstudium in der Fachrichtung Regionalentwicklung/Tourismus. Seit 2017 arbeitet sie beim Landkreis. Zunächst war sie Netzwerkkoordinatorin Reittourismus, danach Regionalmanagerin für LEADER und seit Juli 2019 leitet sie das Sozialamt. Außerdem ist sie Doktorandin der Verwaltungswissenschaften an der Uni Speyer. Kathrin Potratz-Scheiba ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

Wolgast auf Anklamer Niveau heben

Sven Reinke ist Verwaltungsleiter im Jobcenter Greifswald und möchte Bürgermeister von Wolgast werden. Quelle: privat

Sven Reinke: Der Wolgaster tritt als Einzelbewerber an. Er gehört seit mehreren Jahren der Wählergemeinschaft Kompetenz für Wolgast an und hat bereits bei vorherigen Kommunalwahlen kandidiert. Der 39-Jährige tritt als Bürgermeisterkandidat an, „weil Wolgast einfach nicht dort ist, wo es bereits sein könnte. Anklam hat uns da deutlich überholt, das macht mich ein wenig neidisch. Aber wir haben genügend Potenzial, um mit Anklam mithalten zu können. Das will ich gern befördern“, sagt der 39-Jährige. Zudem möchte er den Zusammenhalt und das freundliche Miteinander stärker in den Fokus rücken.

Sven Reinke ist seit vielen Jahren als Judoka bei Motor Wolgast aktiv, aktuell trainiert er seit einem halben Jahr als Übungsleiter die Kinder in der Altersklasse U13. Diese ehrenamtliche Tätigkeit möchte er unbedingt auch beibehalten, wenn er es auf den Rathaussessel schaffen sollte.

Beruflich ist der Diplomverwaltungswirt, der in Wolgast geboren wurde und hier zur Schule ging, beim Jobcenter in Greifswald als Verwaltungsleiter tätig. In seinem Team werden Haushaltsrecht, Personal, IT-Berechtigungen, Controlling, Sicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Vergaberecht, Beschaffungen und Immobilienbewirtschaftung bearbeitet. Sven Reinke ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Von Cornelia Meerkatz