Marco Baum bewirbt sich als Einzelkandidat zur Bürgermeisterwahl in Wolgast. Er möchte das Bauen besser organisieren und die Stadt viel grüner machen, spricht aber von Wolgast auch als Hartz-IV-City. Dennoch sieht er Entwicklungspotenzial.

Marco Baum tritt als Einzelkandidat am 8. Mai zur Bürgermeisterwahl in Wolgast an. Quelle: Cornelia Meerkatz