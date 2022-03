Wolgast

Alle Bewerber sind zugelassen: Der Gemeindewahlausschuss des Amtes am Peenestrom hat am Donnerstagnachmittag in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl einer hauptamtlichen Bürgermeisterin oder eines hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Wolgast entschieden. Die Wahl findet am 8. Mai statt, sollte eine Stichwahl erforderlich werden, findet sie zwei Wochen danach am 22. Mai statt.

Abgegeben wurden im Rahmen der Vorschlagsfrist sechs Bewerbungen. Die Kandidaten sind Amtsinhaber Stefan Weigler (CDU), Karsten Lange (AfD), Martin Schröter (Einzelbewerber/Wählergemeinschaft Kompetenz für Wolgast), Kathrin Potratz-Scheiba (Einzelbewerberin), Sven Reinke (Einzelbewerber/Wählergemeinschaft Kompetenz für Wolgast) und Marco Baum (Einzelbewerber). Alle sechs Kandidaten haben die vollständigen Unterlagen eingereicht. Sie wurden einstimmig zur Wahl zugelassen, wie Gemeindewahlleiter Ralf Fischer informierte.

Für den Wahltag am 8. Mai werden nun in der Stadt Wolgast 70 Wahlhelfer gesucht. Interessenten können sich bei der Stadt melden.

Von Cornelia Meerkatz