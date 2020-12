Heringsdorf

Lieder sind für die Adventszeit wie die Lichter für den Christbaum – sie sorgen für weihnachtliche Atmosphäre. Und weil das so ist, hatte Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken im vergangenen Jahr die Idee zu einem gemeinsamen Singen der Gemeinde kurz vor dem Weihnachtsfest. Über 200 Heringsdorfer waren der Einladung zum ersten Bürgersingen gefolgt und auch die drei Kirchgemeinden hatten sich daran beteiligt. Schnell war klar, dass es eine Wiederholung geben muss, doch dann kam Corona.

Für Marisken kein Grund, nicht zu singen. Sie und ihre Mitstreiter gehen in diesem Jahr nur andere Wege und erreichen damit sogar mehr Menschen – über das Fernsehen und das Internet. Der Sender Usedom TV macht es möglich, wie Senderchef Max Merkel erklärt: „Wir waren in den drei Kirchen und in der Kurverwaltung in Bansin und haben dort gefilmt.“ Mit dabei waren neben Marisken auch die evangelischen Pastoren Christian Pieritz, Henning Kiene, der katholische Probst Frank Hoffmann und Kurdirektor Thomas Heilmann.

Bürgermeisterin Marisken singt „überzeugend“

Besonderer Gast ist die achtjährige Maria aus Kamminke. Sie singt ein Lied, dass Pastor Kiene im Vorfeld noch nicht verraten wolle. Wer neugierig ist, muss also einschalten. Die Bürgermeisterin sänge jedoch gemeinsam mit anderen „Oh du Fröhliche“, und das durchaus „überzeugend“. Kantorin Sylvia Leischnig singt „Stille Nacht, Heilige Nacht.“

Beide Lieder werden streng genommen in Kirchen nicht vor dem 24. Dezember gesungen. „Aber mit Strenge beim Singen kommen wir in der Pandemie nicht ans Ziel“, sagt Kiene. Die galt nur für die Filmaufnahmen. Die Dreharbeiten fanden mit ausreichend Abstand statt, weil das Singen als ein Übertragungsweg für das Coronavirus gilt. Der Gesang wurde einzeln aufgenommen und erst später wurden die Stimmen zu einem Chor zusammengefügt.

Zu Hause vor dem Fernseher im kleinen Familienkreis spricht natürlich nichts dagegen zu singen. Die Organisatoren wünschen sich, dass Weihnachtsklänge am 23. Dezember aus vielen Wohnzimmern die Insel beschallen. Im Vorfeld wurden die Liedtexte an alle Haushalte in der Gemeinde Heringsdorf verteilt. Los geht das zweite Bürgersingen um 19 Uhr bei Usedom TV. Zeitgleich wird die Gemeinde Heringsdorf das Video auf ihrer Internetseite und auf ihrer Facebook hochladen. Auch auf den Facebook-Seiten der evangelischen Kirchgemeinden ist das Video zu sehen.

