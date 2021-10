Bürgerweihnachtssingen: In den Kaiserbädern werden Stimmen gesucht

Heringsdorf

Am Vorabend von Heiligabend soll es in diesem Jahr wieder ein Bürgerweihnachtssingen in Heringsdorf geben. Nachdem vor zwei Jahren die erste Auflage der Gemeinschaftsaktion von Kommune, Kirchengemeinden und Vereinen ein voller Erfolg war und das Bürgerweihnachtssingen 2020 Corona zum Opfer fiel, laufen nun die Planungen für den 23. Dezember 2021.

Allerdings wird das 2. Bürgerweihnachtssingen nicht wie 2019 im Veranstaltungsraum der UBB im Heringsdorfer Bahnhofsgebäude stattfinden. Damals kamen dort rund 200 Bürgerinnen und Bürger zusammen. Vielmehr soll die Aktion in und vor der Konzertmuschel Heringsdorf einen neuen Standort finden. Seitens der Evangelischen Kirchengemeinden wird die Veranstaltung von Kantor Bert-Henry Albrecht und Claas Ulbrich aus Bansin vorbereitet.

Dazu will der Heringsdorfer Kantor einen Projektchor ins Leben rufen, der am 23. Dezember mit auf der Bühne stehen wird, um die mitsingenden Besucher mehrstimmig und lautstark zu unterstützen. „Wir treffen uns dazu ab sofort jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr in der Heringsdorfer Kirche“, erklärt Bert-Henry Albrecht, der weiter ausführt: „Der Projektchor wird dann einmal wöchentlich mittwochs zusammen mit dem Chor der Evangelischen Kirchengemeinde Lieder für das Bürgerweihnachtssingen einstudieren.“

Jeder und jede, die mitsingen möchte, ist willkommen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. „Im Vordergrund steht das Gemeinschaftserlebnis, in dem ein harmonisches Klangbild entsteht“, so Albrecht. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich an Bert-Henry Albrecht wenden: Tel. 0171 7761585 oder bert.henry.albrecht@googlemail.com.

Von Dietmar Pühler