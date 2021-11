Zinnowitz

Zum verkaufsoffenen Samstag laden am Sonnabend, den 13. November von 10 bis 15 Uhr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bugenhagen-Werkstatt ein. In der anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen mit ihren Standorten Anklam, Ducherow und Heringsdorf wird sonst im November traditionell ein bunter und geselliger Tag der offenen Tür veranstaltet.

Coronabedingt ist dies nun wiederholt nicht möglich. Doch zumindest kann dieses Jahr einen kleiner Verkauf der von den Menschen mit Behinderung hergestellten Produkte angeboten werden. Dazu gehören Grabschmuck, Adventsgestecke, Keramik, Holzdekorationen und mehr. Der Tag der offenen Tür findet auf Usedom in der Betriebsstätte Heringsdorf, Am Spargelberg 3, statt.

Jecken kassieren Rathausschlüssel

In der Gemeinde Ückeritz wird Bürgermeister Axel Kindler von den Karnevalisten symbolisch am Samstag entmachtet. Um 11.11 Uhr laden die Karnevalisten vor das frisch sanierte Gebäude der Alten Schule ein und bieten ein kleines Programm. Das Thema der diesjährigen Session wird am Samstag bekannt gegeben.

Der Ückeritzer Karnevalsclub hat viele Mitglieder. Am Sonnabend blasen die Jecken zum Sturm aufs Rathaus. Quelle: Cornelia Meerkatz

Den sogenannten „Sturm auf das Rathaus“ wollen sich die Karnevalisten in Karlshagen dennoch nicht nehmen lassen. Am Samstag heißt es vor dem Haus des Gastes „Karlshagen Helau“, wenn Bürgermeister Sven Käning um 11.11 Uhr den Schlüssel abgeben muss.

Autorenlesung in der Kaffeemühle

Zu einer Autorenlesung mit Reijoh B. aus seinem neuen Gedichtband „augenausblicken“ wird am Sonnabend, den 13. November, um 16 Uhr ins Wolgaster Museum Kaffeemühle, Rathausplatz 6 eingeladen. Der 1954 in Greiz geborene Arzt und Dichter Reijoh B. stellt seinen im Sommer dieses Jahres erschienenen 2. Gedichtband „augenausblicken“ vor.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Martin Pohl, ein Meisterschüler Bertolt Brechts, war mit dem Lyriker bis zu seinem Tod befreundet und schätzte diesen als bedeutenden Poeten. Reinhard Johannes, so sein bürgerlicher Name, lernte sein Handwerk in einem der besten „Zirkel schreibender Arbeiter“ der DDR. Er vermag es, seine Gäste durch leidenschaftliche und akzentuierte Rezitation zu beeindrucken. Die Veranstaltung ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Für die Teilnahme ist ein Impf- oder Genesungsnachweis oder ein tagesaktueller, durch geschultes Personal vorgenommener Schnelltest mit negativem Testergebnis erforderlich.

Klangkonzert am See

Am Samstag, 13. November, um 20 Uhr findet im Klanghaus am See in Klein Jasedow ein Klangkonzert mit dem Stahlquartett Dresden statt. Die vier Musiker spielen auf selbst entwickelten Klangskulpturen. Stählerne Resonanzsegel übertragen den Klang fein gestimmter Stäbe, die mit einem Violoncellobogen angestrichen werden, und erzeugen eine Musik von großer Langsamkeit – Zeit und Klang unter der Lupe.

Das Stahlquartett streift in seinem Programm durch die letzten 500 Jahre europäischer Musikgeschichte, von Bach bis Björk und verbindet dies mit eigenen Werken. Die sphärischen Klänge der metallenen Streichinstrumente entfalten einen großen Raum und machen das Zuhören zu einem außergewöhnlichen Ereignis. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Hubertusmesse in der Usedomer Marienkirche

Bereits am Freitag, den 12. November, laden die Jagdhornbläser der Insel Usedom zu einer Hubertusmesse ein. Sie beginnt um 19 Uhr in der Marienkirche der Inselstadt. Diese besondere Gottesdienstform wird instrumental gestaltet, wobei vor allem Parforcehörner zu hören sein werden. Die Hubertusmesse wird auch Jägergottesdienst genannt.

Von Cornelia Meerkatz