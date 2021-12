Buggenhagener machen ihr Gemeindehaus schick

Jamitzow

Die Gemeinde Buggenhagen investiert in ihre Bausubstanz: Etwa 50 000 Euro steckt die Kommune in ihr Gemeindehaus in Jamitzow. Wie Bürgermeister Manfred Studier berichtet, konzentrierten sich die Baumaßnahmen bisher auf den großen Saal in dem markanten, zum früheren Gutshof gehörenden Backsteinbau.

„Zum Herbst hin wurden neue Fenster eingesetzt. Weiterhin sollen die vorhandene Heizung erweitert und auch der Fußboden neu gestrichen werden“, informiert der Bürgermeister. Sind die Arbeiten abgeschlossen, seien, ebenso wie in dem kleinen Saal mit Kamin, auch in der großen Räumlichkeit sowohl öffentliche als auch private Veranstaltungen möglich. Entsprechende Mieteinnahmen kämen der Gemeinde zugute.

Zugemauerte Fenster werden wieder geöffnet

Im neuen Jahr sollen in demselben Objekt weitere Bauarbeiten folgen. „Im Obergeschoss wollen wir zugemauerte Fenster wieder öffnen und mit Fenstern nach historischem Vorbild versehen lassen“, blickt Manfred Studier voraus. Perspektivisch soll das Gemeindehaus auch eine separate Klärsammelgrube bekommen.

Neue Fenster, größere Heizung, frische Farbe: Die Gemeinde Buggenhagen investiert in ihr Gemeindehaus in Jamitzow. Quelle: Tom Schröter

Für die nur etwa 300 Einwohner zählende Gemeinde bedeuten die Investitionen schon einen finanziellen Kraftakt. „Dafür haben wir jahrelang gespart“, sagt Studier. Sogar für die Anschaffung eines neuen Traktors für die Gemeindearbeit habe es noch gereicht. Zudem sei mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik begonnen worden, was 2022 unter anderem in den Ortsteilen Jamitzow und Klotzow fortgesetzt werden soll.

Sorgen bereitet der Gemeinde der schlechte Zustand der Zufahrten des Ortsteils Wangelkow. Mit einem Ausbau der bislang unbefestigten Straße ab Jamitzow wäre die Gemeinde finanziell komplett überfordert, so der Bürgermeister. Die Zufahrtstraße ab Klotzow sei zwar vor einiger Zeit mit einem neuen Belag versehen worden. Dieser habe sich jedoch leider nicht als langfristig haltbar erwiesen.

Von Tom Schröter