Buggytreffen Trassenheide: Darum ist der Strand in diesem Jahr tabu

Trassenheide

Das Buggytreffen wird in diesem Jahr nicht wie in gewohnter Form stattfinden. Gestrichen wurde die traditionelle Ausfahrt an den Strand. Mit großer Mehrheit haben sich die Gemeindevertreter am Mittwochabend gegen das Befahren des Strandes ausgesprochen.

Seit 2015 kommen die Buggyfreunde regelmäßig nach Trassenheide. Zum Wochenende gehörte auch immer die Fahrt an den Strand – bislang im abgegrenzten Strandbereich 9 I und 9 L (Richtung Karlshagen). Die Anhänger für den Offroad-Spaß wollen sich vom 2. bis 4. Oktober auf Usedom treffen. An dem Wochenende wurde bereits ein Treffen von Pferdeliebhabern genehmigt, die am 3. Oktober ebenfalls zum Ausritt an den Strand wollten.

Anzeige

„Unglücklicher Zeitpunkt“

„Der Zeitpunkt ist unglücklich. Ich habe da Sicherheitsbedenken, wenn Pferde und Buggys zur gleichen Zeit am Strand sind“, sagt Torsten Kaliebe (Bündnis für Trassenheide (BfT)). Auch Bürgermeister Horst Freese (BfT) sieht das kritisch, „schon wegen der Geräuschbelastung für die Pferde“. Er bot dem Veranstalter Steffan Brandenburg eine Alternative an, über einen anderen Strandabschnitt nachzudenken, um Tier und Maschine möglichst weit voneinander zu trennen.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Brandenburg lehnte das Angebot ab. Enttäuscht meinte er nur: „Wenn einem die Nase nicht gefällt, macht die Gemeindevertretung zu.“ Jörg Stahlberg (Bündnis für Trassenheide) findet das Buggy-Treffen für den Ort gut, „weil es mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden ist. Die Fahrt an den Strand passt aber einfach nicht.“ Das findet auch Mathias Venz (BfT): „Aus Umweltgründen sind Buggys am Strand nicht mehr zeitgemäß.“

Neben der Spritztour am Strand gehört auch die Präsentation der Fahrzeuge auf der Trassenheider Promenade, bevor es in der Kolonne zur Inselrundfahrt geht.

Mehr zum Thema:

Von Henrik Nitzsche