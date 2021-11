Buhnen, Gischt und Meeressaum in der Wolgaster Kaffeemühle

Wolgast

Am 4. Dezember wäre der Maler und Kulturpreisträger der Stadt Wolgast, Roland Spiegel (1936-2020), 85 Jahre alt geworden. Die alte Herzogstadt nahm dies zum Anlass, den bekannten Künstler mit einer Personalausstellung im Saal des Museums Kaffeemühle zu würdigen. Seit dem 24. Oktober sind hier 46 Aquarelle und Zeichnungen von der Frühphase ab 1959 über Reiseimpressionen zur DDR- und Nachwendezeit bis hin zum Spätwerk zu bewundern.

„Ich freue mich sehr, dass das Museum in der Ausstellungsvorbereitung die Unterstützung von Marie Luise Spiegel, der Witwe des Künstlers, erfahren hat“, lobt Museumsleiter Stefan Rahde. Er selbst kennt Roland Spiegel zwar nicht mehr persönlich. „Aber durch die Schilderungen und Anekdoten, die Marie Luise Spiegel mir erzählt hat, lernte ich doch kennen, was ihn ausmachte – was seine künstlerische Inspiration war.“

Momentaufnahmen in Aquarellen eingefangen

Als eine weitere treibende Kraft bei der Umsetzung der Schau wirkte Sabine Günther, die den künstlerischen Nachlass Roland Spiegels bewahrt und verwaltet. Sie wählte aus mehr als sechs Jahrzehnten malerischen Schaffens möglichst repräsentative Arbeiten aus, rahmte, entrahmte, ließ Passepartouts anfertigen und arrangierte die Bildwerke schließlich an den Wänden.

Spiegels Studien, Kohlezeichnungen und Aquarelle muten zu Beginn seines Wirkens noch verschult an; es dominieren strenge Konturen und gefällige Landschaftsmotive. Dies verändert sich allmählich. An die Stelle realistischer Formen treten beeindruckende Studien, wobei der Künstler sich der Herausforderung stellt, Augenblicke sich bewegender Motive in Aquarellen einzufangen – „eine der schwersten Maltechniken, die kaum Fehler verzeiht“, betont Rahde. „Wir sehen das Spiel mit Licht, die leuchtenden Blumenbilder und in seinen späteren Landschaftsmotiven flüchtige Momente: den Meeressaum, Gischt und sich an Buhnen brechende Wellen.“

Auf Motivpirsch in der Küstenregion

Roland Spiegel fand viele seiner Motive in der vorpommerschen Landschaft. Quelle: Tom Schröter

Die Anregungen für seine Arbeiten fand Roland Spiegel in der Küstenregion Usedoms – im Ziemitzer Garten, am Achterwasser und an der Ostsee. Der Betrachter seiner von Heimatliebe und Leidenschaft zeugenden Bilder taucht ein in urige eiserstarrte Uferzonen, tosende, spritzende Wellenkämme, sich wiegende Schilfgürtel und das ewige Auf und Ab am Spülsaum. Die Werke laden unweigerlich zum Verweilen ein. In den Jahren 2006, 2011 und 2016 waren Kollektionen seiner Bilder schon im Wolgaster Museum ausgestellt. Auch in Galerien unter anderem in Potsdam, Colditz, Jena, Leer und Swinemünde waren seine Arbeiten zu sehen.

Der Maler und Fotograf lebte und arbeitete seit 1959 in Wolgast. Er war vielseitig aktiv. Über Jahrzehnte hinweg machte er sich auch um das Wolgaster Erbe von Philipp Otto Runge verdient. Er baute die Kontakte zur Kunsthalle Hamburg auf, entwickelte und hielt die Verbindung zu Runges Nachfahren am Leben. Als ideenreicher Vorsitzender des Runge-Klubs führte er auch die uralte Tradition des Wolgaster Schifferballs fort. Die Ausstellung im Wolgaster Museum ist bis zum 30. Januar 2022 zu erleben. Geöffnet ist die Kaffeemühle im Herbst und im Winter dienstags bis samstags jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Von Tom Schröter