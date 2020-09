Bund signalisiert 1,75 Millionen Euro für die „Greif“

Greifswald

Der Bund will die dringend erforderliche Sanierung des Segelschulschiffes „Greif“ unterstützen. Als Denkmal von nationaler Bedeutung müsse die „Greif“ erhalten bleiben, sagte der Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses Eckhardt Rehberg ( CDU) am Freitag bei einem Schifssbesuch. Denkbar sei, dass sich der Bund mit 1,75 Millionen Euro und damit der Hälfte der Kosten an der Sanierung beteiligt. „Die Fördervoraussetzungen sind gegeben.“ Der Bundestagshaushaltsausschuss berät im November über die Vergabe der Haushaltsmittel.

Insgesamt sind 3,5 Millionen Euro für die Sanierung des einzigen zivilen Berufssegelschulschiffes in Deutschland erforderlich, das seit dem Winter fahruntauglich an der Leine liegt. Es droht der Verlust der Zulassung als Segelschulschiff. Unter dem Motto „Rettet die Greif“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Spenden für den im Jahr 1951 unter dem Namen „ Wilhelm Pieck“ erbauten Zweimaster. Das Landeswirtschaftsministerium hat ebenfalls Unterstützung signalisiert. Nach dem Willen der Stadt soll das traditionsreiche Schiff im kommenden Jahr in die Werft gehen und ab 2022 wieder mit Gästen in See stechen. „Wir wollen das Schiff als fahrendes Berufsschiff erhalten“, sagte Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif!“ Die OSTSEE-ZEITUNG ruft Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter dem Motto „Rettet die Greif!“ zu Spenden für das sanierungsbedürftige Segelschulschiff auf, das seit dem Winter fahruntüchtig im Hafen von Greifswald-Wieck an der Leine liegt. Die Kosten für die finanziell bislang noch nicht gesicherte Sanierung werden auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Mit Ihrer Hilfe will die OZ den 125 000 Euro teuren und dringend erforderlichen Neuaufbau des Holzdecks finanzieren. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Von Martina Rathke