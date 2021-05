Bund und Land geben 2,4 Millionen Euro für Wolgaster Sportforum

Wolgast

Gute Nachrichten für den Wolgaster Breitensport: Der zweite Bauabschnitt der Sanierung des Wolgaster Sportforums kann starten. Land und Bund haben am Mittwoch angekündigt, die Einzelvorhaben großzügig zu fördern.

Wie die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg (CDU) und Sonja Steffen (SPD) mitteilen, erhält die Stadt Wolgast aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 2,093 Millionen Euro für die Sanierung bzw. den Ersatzneubau von Außenanlagen und Nebengebäuden. „Weitere rund 300.000 Euro stellt uns das Schweriner Sozialministerium für die Erneuerung des Kunstrasenplatz-Belages zur Verfügung“, informiert Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Mitsamt dem kommunalen Eigenanteil könnten somit insgesamt etwa 2,75 Millionen investiert werden.

Das Wolgaster Sportforum aus der Luft gesehen. Dank der Förderung sollen sowohl der Rasen- als auch der Kunstrasenplatz erneuert werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Laut Weigler könne der neue Kunstrasenplatz – der vorhandene Ballfangzaun und die Drainage des Platzes seien noch in Ordnung – schon zu Beginn der nächsten Spielzeit im Herbst dieses Jahres fertiggestellt sein. Die Förderung von Seiten des Bundes solle in die Erneuerung der Tartanbahn samt einer dringend benötigten Entwässerung und des Naturrasenplatzes im Peenestadion fließen. „Außerdem sollen die neue Tribüne erweitert und die in der Nähe des Eingangs befindlichen garagenähnlichen Nebengebäude abgerissen werden“, verkündet Weigler. An deren Stelle sollen Sanitäreinrichtungen für Stadiongäste und Sportler entstehen.

Der erste, 2,077 Millionen Euro teure Bauabschnitt, der die energetische Sanierung der Trainings- und Wettkampfhalle des Sportforums mit den Sportstätten für die Judokas und die Kegler umfasste, war im September 2019 abgeschlossen worden. Im gleichen Zuge waren auch der Hauptzugang schwellenlos gestaltet, sämtliche Türen verbreitert und im Erdgeschoss ein Behinderten-WC installiert worden.

Zahlreiche Sportler profitieren von den Investitionen. Das Sportforum ist Heimstätte des Usedom-Marathons, der Leichtathletik, mehrerer Fußballvereine, der Kraftsportler sowie des über 100 Mitglieder zählenden Judovereins und des Kegelclubs „90“ Wolgast. Auch Freizeitsportler aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden sowie die Bundeswehr nutzen die Sportstätte regelmäßig.

Der Sportclub Wolgast plant zudem oberhalb des Kunstrasenplatzes den Bau eines neuen repräsentativen Vereinsgebäudes. Die Kosten für den zweistöckigen ovalen Neubau, dessen Gestalt an ein Kolosseum erinnert, belaufen sich auf etwa 1,9 Millionen Euro.

Von Tom Schröter