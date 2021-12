Bundesbeste Kosmetikerin kommt von der Insel Usedom

Bansin

Riesenerfolg für das zur Rovell-Gruppe gehörende „Hotel zur Post“ in Bansin: Die bundesbeste Kosmetikerin hat genau in diesem Hotel ihren Beruf erlernt. Josy Gueffroy hat im Sommer ihre dreijährige Ausbildung mit ausgezeichneten Ergebnissen beendet und damit in ihrem Berufszweig ein Achtungszeichen gesetzt. Von 222 bundesbesten Auszubildenden hat die Pasewalkerin in ihrer Berufsgruppe mit 93 von 100 möglichen Punkten das bundesweit beste Ergebnis erzielt. Eine weitere Auszubildende aus Mecklenburg-Vorpommern gehörte ebenfalls zu den Bundesbesten, aber an Josy Gueffroy kam niemand vorbei.

„Sie haben mit Ihrem Berufsabschluss eine großartige Leistung vollbracht, die von Begeisterung, Anstrengungsbereitschaft und Leistungswillen zeugt“, gratuliert IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank der jungen Frau. „Ihnen stehen jetzt Tür und Tor zu vielfältigen Karrieremöglichkeiten offen. Nehmen Sie diesen Schwung mit“, ermuntert er die Bundesbeste. Schließlich sei der erste Berufsabschluss immer der Anfang neuer Perspektiven, so Dr. Blank weiter.

Ehrgeiz und Naturtalent

Gleichzeitig dankt der Präsident auch dem Ausbildungsunternehmen für dessen Engagement. Im „Hotel zur Post“ freut sich Mandy Pagel, die Ausbilderin, riesig über dieses Anerkennung. Für sie, die seit nunmehr fast zehn Jahren die drei Spa-Bereiche innerhalb der Rovell-Gruppe leitet, ist der Titel der Bundesbesten im Bereich Kosmetik ebenfalls etwas ganz Besonderes. „So weit vorn waren wir noch nie“, sagt sie voller Freude.

Für Mandy Pagel ist Josy Gueffroy neben einer ehrgeizigen jungen Frau auch ein Stück weit ein Naturtalent und für diesen Beruf geboren. „Alle Tipps, die ich ihr während der dualen Ausbildung gegeben habe, hat sie sofort umgesetzt“, berichtet sie. Nach ihren Worten mache sich bezahlt, dass ihre Auszubildenden vom ersten Tag an mit am Gast arbeiten. „Das bringt schon während der Ausbildung Routine – und die ist für sauberes Arbeiten ganz wichtig.“ Außerdem gebe es zwischen ihr und den Auszubildenden ein enges Vertrauensverhältnis.

Wertschätzung für das gesamte Team

Mandy Pagels, die einst ihren Beruf als Kosmetikerin ebenfalls per dualer Ausbildung erlernte, hat mittlerweile zehn Lehrlinge im Bereich Kosmetik ausgebildet. Auf den jüngsten Erfolg ist die aus der Uckermark stammende 37-Jährige besonders stolz. „Es ist auch eine Wertschätzung für das gesamte Team und das tolle Klima im Hotel“, betont sie.

Bei der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gibt es derzeit 3348 aktive eingetragene Ausbildungsverhältnisse. Insgesamt haben im Winter 2020/2021 und im Sommer dieses Jahres 1615 Auszubildende aus verschiedenen Betrieben der IHK-Region an Prüfungen teilgenommen.

Josy Gueffroy hat sich die Worte des IHK-Präsidenten zu Herzen genommen: Mit ihren hervorragenden Ergebnissen in der Berufsausbildung hat es die junge Frau erst mal nach Berlin gezogen. Mandy Pagel versteht das: „Junge Leute müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Vielleicht zieht es sie ja in einigen Jahren wieder auf die Insel Usedom. Wir würden uns freuen“, so die Ausbilderin.

Von Cornelia Meerkatz