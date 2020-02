Bundeskanzlerin legt Grundstein für Millioneninvestition in Greifswald

Greifswald

Großer Bahnhof trotz pommerschem Schietwetter am späten Dienstagnachmittag in der Walther-Rathenau-Straße: Bundeskanzlerin Angela Merkel legte gemeinsam mit Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (beide CDU) sowie Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) den Grundstein für das bislang ambitionierteste und zugleich teuerste Bauprojekt der Hansestadt Greifswald. Für rund 38 Millionen Euro entsteht im Innenhof des Biotechnikums und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) ein neues Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4LP). In dem Forschungsbau, dessen Inbetriebnahme für Sommer 2022 geplant ist, sollen etwa 240 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Kanzlerin, die den Auftritt in ihrem Bundestagswahlkreis zugleich mit dem Besuch des CDU-Neujahrsempfangs am Abend im Kulturbahnhof verband, sparte nicht mit Lob. Das neue Zentrum für Life Science sei eine wichtige Investition und weiterer Baustein in der hiesigen Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Vieles habe sich etabliert, anderes komme hinzu, wie etwa das von Universität und Unimedizin geplante Helmholtz-Institut für Infektionsforschung. Mit all dem „wird Greifswald ein Juwel im Bereich von Pharmakologie, Life Science und Plasmatechnologie“, sagte die Kanzlerin und fügte hinzu: „Hier ist echte Exzellenz.“

Angela Merkel legt eine OZ vom Dienstag in die Hülse, die wenig später im Boden versenkt wurde. Rechts Baudezernentin Jeannette von Busse. Quelle: dpa-Zentralbild

Erste drei Mieter stehen schon fest

Davon konnte sie sich im Anschluss an die Grundsteinlegung auch noch einmal beim Besuch der Neoplas Tools GmbH im Biotechnikum überzeugen. Die Firma vermarktet den sogenannten „Kinpen“, ein seit 2013 als Medizinprodukt zugelassenes Plasmajet, der das Edelgas Argon nutzt. Das stiftartige Instrument dient der Behandlung von chronischen Wunden und erregerbedingten Erkrankungen der Haut, wie Geschäftsführerin Ulrike Sailer bei einem Rundgang erklärte.

Aufmerksam verfolgte die Bundeskanzlerin ebenso die Erläuterungen von Jörn Winter und Ansgar Schmidt-Bleker. Ihr junges Start up-Unternehmen, die Nebula Biocides GmbH, ist eine Ausgründung aus dem INP. Die Firma entwickelte ein vielversprechendes Desinfektionsmittel gegen Bakteriensporen, das den Kampf gegen Krankenhauskeime revolutionieren könnte. Doch auf dem Weg zur Vermarktung seien noch einige Hürden zu nehmen, so die Forscher.

Diese beiden Unternehmen sowie die 2009 gegründete und ebenfalls sehr erfolgreich agierende Enzymicals AG beabsichtigen, nach der Fertigstellung des Forschungsbau umzuziehen. Dazu unterzeichneten Vertreter aller drei Firmen gemeinsam mit Witeno-Geschäftsführer Wolfgang Blank im Beisein der Kanzlerin ein „Letter of Intent“.

Jörn Winter (links) und Ansgar Schmidt-Bleker (stehend) von der Nebula Biocides GmbH unterzeichnen gemeinsam mit Wolfgang Blank den Letter of Intent. Quelle: Petra Hase

Blank war es, der gemeinsam mit INP-Direktor Klaus-Dieter Weltmann das Großprojekt einst initiierte. Die ersten Ideen reichen bis in das Jahr 2006 zurück. Weil die vorhandenen Forschungskapazitäten ausgeschöpft waren, warben sie vehement bei der Kommunalpolitik für einen Neubau. Die ursprünglichen Pläne gingen von einer Fünf-Millionen-Euro-Investition aus. Doch je mehr das Vorhaben auch inhaltlich Gestalt annahm, desto teurer wurde es, zog sich die Entscheidungsfindung in die Länge. 2011 sprach sich die Greifswalder Bürgerschaft erstmals für das Z4LP aus. Weitere Beschlüsse nach zum Teil sehr kontroversen Debatten folgten. 2013 konnten die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Ende 2014 stellte die Stadt beim Wirtschaftsministerium des Landes einen Förderantrag, der knapp drei Jahre später positiv beschieden wurde. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit unterstützt das Bauvorhaben bislang mit 16,5 Millionen Euro. Da das Geld jedoch sehr gut angelegt sei, so Wirtschaftsminister Glawe, „wird sich das Land wohl zur Hälfte an den Kosten beteiligen“, sagte er unter großem Beifall. „Mit dem Vorhaben werden die Voraussetzungen für noch mehr Forschung und Entwicklung in der Hansestadt gelegt“, begründete er. Die Fördermittel stammen aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Für Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder eine gute Nachricht an diesem Tag. „Mit dem neuen Zentrum, in dem die Branchen Bioökonomie und Plasmatechnologie erstmals vereint werden, beschreitet Greifswald innovative Wege und wird seine Position als bedeutender Plasmastandort weiter stärken“, ist er sich sicher.

Viele Aufträge bleiben in Greifswald und im Kreis

Baustart für das Projekt war Juli vorigen Jahres. Zunächst musste der Parkplatz im Innenhof des Biotechnikums abgebrochen werden, um anschließend mit den Erdarbeiten für die Gründung zu beginnen. Inzwischen seien 70 Prozent der Bauleistungen mit einem Umfang von rund 28 Millionen Euro beauftragt, heißt es aus dem Rathaus. Wie der Abteilungsleiter für Wirtschaft und Tourismus, Fabian Feldt, mitteilte, bleiben 20 Prozent der bislang vergebenen Aufträge in Greifswald, 41 Prozent gehen an Firmen im Landkreis, weitere 37 Prozent an Unternehmen in MV. „Wir sind froh, dass wir die meisten Aufträge in die Region vergeben konnten und damit auch die Wirtschaft vor Ort stärken“, so Feldt.

Angela Merkel lässt sich auf ein Spiel des Katapult-Chefredakteurs Benjamin Fredrich (im T-Shirt) ein. Quelle: Petra Hase

Zeitlich nicht extrem in Eile, ließ sich die Bundeskanzlerin nach der Grundsteinlegung unter regnerischem Himmel im Anschluss sogar noch auf ein Spiel im warmen Biotechnikum ein: Benjamin Fredrich, Firmengründer und Chefredakteur des „Katapult“-Magazins, animierte Angela Merkel zum freihändigen Zeichnen von Ländergrenzen auf einem Tablet-Computer. Dabei trat sie gegen Witeno-Chef Wolfgang Blank und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder an. Wer die Konturen von China, Afghanistan, Polen und Deutschland letztlich am besten im Kopf präsent hatte und als Sieger aus dem kleinen Rennen hervorging, bleibt ein Geheimnis.

Von Petra Hase