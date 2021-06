Bundespolizei stellt jungen Fahrraddieb auf der Insel Usedom

Kamminke

Die Polizei auf der Insel Usedom hat einen jungen Fahrraddieb gestellt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilt, wollte eine zivile Bundespolizeistreife in Kamminke einen 17- jährigen Polen kontrollieren, welcher ein E-Bike der Marke „Samebike“ mit sich führte. Wert: ca. 850 Euro. Als die Beamten den Jugendlichen ansprachen, trat dieser gegen die Fahrertür des Dienstfahrzeuges und flüchtete. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen auf dem Parkplatz am Golm stellen. Dabei fuhr er mit dem Fahrrad in die geöffnete Fahrzeugtür. Er wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Ahlbeck gebracht.

Gegen 20 Uhr erschien seine erziehungsberechtigte Mutter auf der Dienststelle. Sie bestätigte, dass das von ihrem Sohn mitgeführte Fahrrad nicht ihm gehörte. Nach der Anzeigenaufnahme wegen Diebstahls konnte der Beschuldigte mit seiner Mutter nach Polen ausreisen.

Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer: 03973/ 20470 zu melden.

Von OZ