Bundespolizeiorchester spielt im Peenemünder Kraftwerk

Peenemünde

Am Dienstag findet im Historisch-Technischen Museum Peenemünde (HTM) um 14 Uhr ein Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters Berlin statt. Anlass ist das 30-jährige Bestehen des Museums, dessen Grundstein mit der Eröffnung des Historisch-Technischen Informationszentrums am 9. Mai 1991 gelegt wurde. Seither bewahrt, erforscht und vermittelt es am historischen Ort die Geschichte der Versuchsanstalten Peenemünde und des Rüstungsprogramms, als dessen Teil dieses militärische Großforschungszentrum aufgebaut und betrieben wurde. Mit bisher fast 6,5 Millionen Besuchern ist das HTM heute ein fester Bestandteil der Museumslandschaft in Europa.

Das Bundespolizeiorchester Berlin unter Leitung seines Chefdirigenten Gerd Herklotz bietet einen bunten Mix aus Originalkompositionen großer Komponisten, maritimen Melodien, Märschen, Musik aus Musical und Film, Rock, Swing, Jazz und Pop. Dabei treffen sie sowohl auf den „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley, die Bohemian Rhapsody von „Queen“ als auch auf Walzer von Schostakowitch und Tänze mit karibischem Flair. Der Besuch des Konzertes ist für Besucher des Museums kostenfrei. Es gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise.

Von OZ