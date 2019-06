Dem Bundespräsidenten, der mit Ministerpräsidentin Schwesig und Vorpommern-Staatssekretär Dahlemann unterwegs ist, wird bei seiner Tour „Land in Sicht“ in Ducherow ein warmherziger Empfang bereitet. Vereine stellen sich vor, Einwohner schütteln ihm die Hand. In Anklam erfährt er von Problemen im Verborgenen.