Anklam

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Freitag (7. Juni) Anklam. Er wird am Morgen kurz nach 8 Uhr auf dem Anklamer Markt erwartet und kommt ins ZDF-Morgenmagazin, das an diesem Tag von 6 bis 9 Uhr live aus Anklam sendet. Thema der Sendung aus Anklam ist die strukturschwache Region Ostvorpommern und wie dort der Landflucht entgegengewirkt wird. Denn trotz aller Bemühungen der Kommunen fühlen sich nach wie vor viele Menschen abgehängt. Moderator Andreas Wunn wird in jeder halben Stunde live mit Anklamer Bürgern sowie mit den zuständigen Politikern ins Gespräch kommen. Steinmeier widmet sich unter dem Motto „Land in Sicht“ der Zukunft ländlicher Räume und richtet einen besonderen Blick auf Ostvorpommern.

Cornelia Meerkatz