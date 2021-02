Bundestagswahl: SPD Vorpommern-Greifswald nominiert von Malottki

Vorpommern-Greifswald

Erik von Malottki (SPD) ist am Sonnabend während einer landesweiten Online-Konferenz von den Delegierten des Bundestagswahlkreises Vorpommern-Greifswald / Mecklenburgische Seenplatte zum Kandidaten der SPD für den Bundestag nominiert worden. Malottki erreichte 95 Prozent der Stimmen (41 Zustimmungen, 2 Gegenstimmen). Erklärtes Ziel von Malottki ist es, den bisherigen Direktvertreter des Wahlkreises im Bundestag, Philipp Amthor, abzulösen.

Wofür sich der 34-Jährige einsetzen will

Der 34-jährige Referent für Jugendhilfe und Organisationspolitik bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in MV legte in seiner Nominierungsrede jene Themen dar, für die er sich auf Bundesebene besonders einsetzen will und die ihm als Kreistagsabgeordneter und stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender in Vorpommern-Greifswald besonders wichtig sind: mehr Investitionen in den Bildungsbereich, eine Anhebung des Lohnniveaus und der Begegnung von Altersarmut sowie den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur im Verkehrs- und digitalen Bereich.

Dahlemann: „Er ist der Richtige“

„Mit Erik von Malottki tritt ein engagierter Kommunalpolitiker an, der künftig stärker die Interessen von Menschen aus dem Süden Vorpommerns in Berlin vertreten will und kann. Beharrlichkeit, Bodenständigkeit und Überzeugung zeichnen ihn aus. Deshalb ist er der Richtige für unsere Region“, sagte Patrick Dahlemann (SPD) Staatssekretär für Vorpommern.

Das offizielle Ergebnis der sich nun anschließenden Briefwahl soll am 13. März bekanntgegeben werden.

Von OZ