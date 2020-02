Bunt, fröhlich, laut: Usedom feiert am Wochenende Fasching

Zinnowitz

Fasching, Fasching und nochmals Fasching. An diesem Wochenende geht es turbulent zu. Die Zinnowitzer Karnevalisten feiern ihre 35. Session. Vier abwechslungsreiche Tage beginnen am 21. Februar um 14.11 Uhr mit dem „Ball der reiferen Jugend“ in der Fritz-Sdunek-Halle.

Am selben Tag steigt abends um 20.11 Uhr in der Fritz-Sdunek-Halle die Geburtstagsparty gemeinsam mit den Karnevalsvereinen der Region sowie Unterstützern des Vereins. Am 22. Februar wird um 20.11 Uhr zum großen Samstagsball in der „Narrenia Zinnonia“ geladen mit einem bunten Rückblick auf die 35-jährige Vereinsgeschichte.

Für die Kleinen gibt es am 23. Februar um 15.11 Uhr den Kinderfasching. Mit dem Rosenmontagsball am 24. Februar endet die Faschingszeit in Zinnowitz. Karten sind in der Kurverwaltung Zinnowitz erhältlich sowie am Einlass zu den jeweiligen Veranstaltungen.

Zum Maskenball lädt am 22. Februar die Vorpommersche Landesbühne Anklam, Leipziger Allee 34, ein. Beginn des fröhlichen Treibens ist um 19.19 Uhr. Tags darauf startet um 14.14 Uhr ein Kinderfasching.

Der Karnevalsclub Ückeritz lädt unter dem bekannten Schlachtruf „Hummel, Hummel – Mors, Mors“ zu seiner 57. Session in die bunt geschmückte Ostseehalle ein. Dieses Jahr feiert der KCÜ unter dem Motto „Nach 750 Jahren kennt Ückeritz genau, den Unterschied zwischen Mann und Frau!“.

Die beiden Abendveranstaltungen am 21. und 22. Februar werden mit Spitzfindigkeiten zwischen Männern und Frauen bestechen. Freuen Sie sich auf knackige Sketche, mitreißende Tänze der Tanzgarden, auf starke Frauen und tanzende Männer bis zum frühen Morgen. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, das Vorprogramm beginnt um 19.30 Uhr.

Der Kinderfasching findet am 22. Februar von 15 bis 17 Uhr ebenfalls in der Ostseehalle statt und bietet viel Platz zum Tanzen, Toben und Feiern. Jeder kleine Gast darf sein Kostüm vorstellen. Einlass ist um 14.30 Uhr.

Unter dem Motto „Einmal um die Welt. Der Globus eiert, Karlshagen feiert" findet am 22. Februar ab 20.11 Uhr die Faschingsfeier des CKC in der Sporthalle der Heinrich-Heine-Schule, Karlshagen statt.

Am 23. Februar startet um 15 Uhr der Lieper-Winkel-Lauf, den die Usedomer Laufmützen zusammen mit dem Heimatverein Lieper Winkel veranstalten. Die Laufstrecke beträgt 8,5 km, die Walkingstrecke 5 km. Infos: www.heimathof-lieper-winkel.de, Rankwitzer Hof

Von Cornelia Meerkatz