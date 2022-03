Ahlbeck

Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat sich der Probleme der Strand- und Küstenfischerei angenommen. Am vorigen Donnerstag traf er sich mit dem Ahlbecker Fischer Uwe Krüger in dessen Restaurant „Uwes Fischerhütte“. Mit dabei war der CDU-Kreistagsabgeordnete Karl-Heinz Schröder, dem die Fischerei auf dem Achterwasser und der Ostsee ebenfalls eine Herzensangelegenheit ist.

Hintergrund des Treffens ist eine schriftliche Anfrage Amthors an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das er kürzlich von der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick beantwortet bekam. Amthor wollte wissen, „was die Bundesregierung zur Verbesserung der angespannten wirtschaftlichen Situation der Strand- und Küstenfischerei an der deutschen Ostseeküste, die sich nach meiner Kenntnis insbesondere aus reglementierten Fanggebieten und Fangquoten sowie aus der Entwicklung der Kormoran- und Robbenpopulation ergibt, zu unternehmen“ gedenke.

Die Antwort kam zwar zügig aus dem Grünen-geführten Landwirtschaftsministerium, dennoch hat sie Amthor nicht überzeugt. Deshalb wollte er sich mit einem Praktiker über die Inhalte und Konsequenzen austauschen und rannte bei Uwe Krüger offene Türen ein. Denn der darf wie seine Berufskollegen „aufgrund der schlechten Bestandssituation die gezielte Fischerei auf Hering (mit Ausnahme bestimmter passiver Fanggeräte) und Dorsch in der westlichen Ostsee“ nicht ausüben, heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums.

Krüger: „Der Hering ist da und der Junghering ist auch da“

Für Uwe Krüger ist diese Festlegung nicht nachvollziehbar und auch nicht angemessen. „Ich darf mit meinen Stellnetzen zwei Tonnen Hering fangen. Ich bräuchte aber 100 Tonnen, um überleben zu können“, sagt der Ahlbecker Fischer und fügt an: „Der Hering ist da und der Junghering ist auch da.“ Das Grundproblem sei, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die der Praxis weit auseinander lägen.

Damit spielt Krüger auf Studien an, die vom bundeseigenen Thünen-Institut für Ostseefischerei angefertigt wurden und nach denen die Bestände des Herings seit vielen Jahren durch den Fangdruck rückläufig seien. Deshalb fordert er, „dass es weitere Studien geben muss, die das untersuchen“. Eine Lösung sehen Amthor und Krüger darin, dass sich die Wissenschaft und die Fischerei zusammenschließen und die Daten auswerten.

Die zwei Tonnen Hering, die Krüger fangen darf, sind zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Der ehemalige Benzer Bürgermeister Karl-Heinz Schröder springt ihm zur Seite und weist darauf hin, dass Krüger über 30 Angestellte hat, er ein wichtiger Versorger für die Touristen ist und dass die Urlauber die Strandfischerei als urtypisches Handwerk erleben wollen.

Kormorane und Kegelrobben verursachen Fraßschäden

Schon seit Jahren klagen die Küstenfischer über die steigende Population der Kegelrobben in den hiesigen Küstengewässern. Quelle: Karl-Heinz Eckelt

Zu schaffen machen den Fischern auch die Kormorane und Kegelrobben. „Das ist eine ganz dramatische Situation. Ich kann langsam die Reißleine ziehen“, so Uwe Krüger. Die Fraßschäden reduzierten massiv den Fischbestand. So hätte er bei einem Flunderfang 15 Kisten mit Robben-Fraßschäden gehabt und „nur zwei, die wir behalten konnten“. Eine Entschädigung sei nicht schlecht, aber letztendlich fehle der Fisch.

Amthor will nun helfen: „Ich habe den Eindruck, die Sorgen bekommen kein Gehör in der Politik. Ich werde das weitertreiben. Fakt ist, es muss ein Umdenken geben. Es ist zu wenig, wenn Bund und Land alles auf die EU schieben. Es ist eher, wie die Augen zu verschließen.“ Amthor erzählt, dass Uwe Krügers Fischerboot das April-Motiv des MV-Kalenders ist, das Land aber nichts für die Situation der Strandfischer tue. „Ich lass’ da nicht locker“, sagt der Bundespolitiker kämpferisch: „Wichtig ist die Öffentlichkeit. Wir müssen auf die Problemlage hinweisen. Wie sind die Antworten aus dem Land? Es haben sich Folgefragen ergeben und wir müssen mit den Praktikern reden.“

Ruf nach regionaler Wirtschaftsförderung für Fischer

Fischer Uwe Krüger aus Ahlbeck: „Ich will einfach nur arbeiten. Wir sind noch 180 Fischer an der Ostseeküste und wir wollen fischen.“ Quelle: Hannes Ewert

Der vom Bundesernährungsministerium angekündigte Runde Tisch zur Zukunft der Ostseefischerei dürfe keine Beruhigungspille sein, so CDU-Mann Amthor. Uwe Krüger fordert indes eine regionale Wirtschaftsförderung für die Fischer: „Für den Erhalt der beiden Fischerboote brauche ich finanzielle Mittel. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns, für die Gemeinde und den Tourismus. Da wir das von der Fischerei nicht leisten können, möchte ich vom Bund und Land Unterstützung, damit die Boote zur Überholung in die Werft können.“

Dann sagt er fast schon flehend: „Ich will einfach nur arbeiten. Wir sind noch 180 Fischer an der Ostseeküste und wir wollen fischen.“ Dazu brauche es den Schulterschluss der regionalen Politik und des Tourismus, merkt Karl-Heinz Schröder an. Die Strand- und Küstenfischerei sei ein Kulturerbe, das erhalten werden müsse.

Das sieht Uwe Krüger auch so, auch wenn die Zeichen gerade etwas anderes ausdrücken: „Mein Schwiegersohn hat mir zuliebe eine Fischer-Ausbildung gemacht und das Patent. Er ist Fischer mit Leib und Seele. Aber er musste aufgeben.“ Und er selbst? „Ich finanziere meinen Hauptberuf durch die Gaststätte“, so Uwe Krüger. Nichtsdestotrotz wolle sein Enkel Nils in die Fußstapfen von Opa und Papa treten und in Sassnitz den Beruf des Fischers erlernen. Bleibt zu hoffen, dass die Politik die Strand- und Küstenfischer nicht im Stich lässt.

