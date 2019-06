Greifswald

Die Greifswalder Vize-Oberbürgermeisterin Jeannette von Busse ist am Montagabend zur neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Greifswald gewählt worden. Dies teilte die Partei jetzt mit. Die 40-jährige CDU-Politikerin ist hauptberuflich Baudezernentin in der Hansestadt Greifswald. Zu ihren Stellvertretern wählten die CDU-Abgeordneten Falko Haack, Axel Hochschild und Beate Schlupp. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Sandra Nachtweih als Kreistagspräsidentin vorgeschlagen

„Ich bedanke mich für dieses große Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe“, sagte von Busse. „Es freut mich ebenfalls, dass die Fraktion für die Wahl zum Kreistagspräsidenten Sandra Nachtweih vorschlagen wird. Wir denken, damit eine gute Wahl getroffen zu haben.“ Ihre künftige Aufgabe werde es sein, „klar darauf zu achten, dass die CDU-Fraktion auch weiterhin für kompetente und verlässliche Politik zum Wohle des Landkreises und nicht einzelner Wahlbereiche steht und in allen Entscheidungen von Beginn an eingebunden sein wird“, so von Busse. Wenn es dem Landkreis gut gehe, gehe es auch den Kommunen gut. In den nächsten Tagen werde es darum gehen, die Strukturen des Kreistages und die Hauptsatzung mit den übrigen Kreistagsmitgliedern abzustimmen.

Langjähriger Fraktionschef nicht mehr im Kreistag

Die CDU hatte bei der Kreistagswahl 29,2 Prozent der Stimmen geholt und bleibt mit 20 Sitzen stärkste Kraft vor der AfD (16,9 Prozent), den Linken (12,9 Prozent), der SPD (10,5 Prozent) und den Grünen (8,3 Prozent). Allerdings mussten die Christdemokraten ein Minus von 5,3 Prozentpunkten hinnehmen. Auch der langjährige Fraktionschef Kai Krohn hatte es nicht wieder in den Kreistag geschafft. Deshalb musste jetzt seine Nachfolge geregelt werden. „Ich freue mich, dass die Fraktion eine so versierte Kommunalpolitikerin für den Vorsitz gefunden hat“, meinte der CDU-Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow, der auch Chef des CDU-Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald ist. Auch Sandra Nachtweih habe viel Knowhow in der Verwaltung, so Liskow. Nachtweih ist Bürgermeisterin von Pasewalk.

Neuer Bürgermeister in Krummin

Jeannette von Busse war bislang neben ihrem Beruf im Greifswalder Rathaus auch Bürgermeisterin der 240 Einwohner zählenden Gemeinde Krummin auf Usedom. Dort trat sie zur Kommunalwahl aber nicht mehr an. Dieses Ehrenamt übernimmt jetzt Hans-Joachim Wussow (CDU).

Thomas Pult