Weil ihre Heimat zum Schlachtfeld wurde, mussten sie fliehen. Hasan Almustafa ließ seine Galvanikfirma zurück, in der er 23 Mitarbeiter beschäftigte. Mit Frau und Kindern flüchtete er über die Türkei nach Deutschland. Hasan lebte in Aleppo. Über vier Jahre war die Stadt im Norden Syriens im Bürgerkrieg umkämpft. „Vor dem Krieg konnte ich meine Familie sehr gut durchbringen. Jetzt ist das anders“, sagt Hasan Almustafa, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in einer Neubauwohnung in Wolgast lebt – seit 2016.

Die Kinder gehen zur Schule, die Größte, Tochter Rajan (20), macht gerade eine Ausbildung als Erzieherin und lebt in Greifswald. Heba (18) steht kurz vor dem Abitur, Mohamad (16) will aufs Gymnasium. Klingt nach Normalität. Nicht ganz, denn Vater Hasan ist derzeit zu Hause, auch Mutter Waafaa Alhasan sucht Arbeit. Und dann kommen regelmäßig die Schreiben vom Jobcenter, von der Agentur für Arbeit, Jugendamt oder der Ausländerbehörde. „Deutsche Bürokratie ist schwer und Arbeit finden noch schwerer“, sagt Hasan.

Genau dafür gibt es seit einem Jahr ein Programm beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD). Hinter der sperrigen Abkürzung K.O.M.M. (Kompetenzen fördern, Orientierung geben, Miteinander, Mitmachen) steht die Hilfe für Familien. Ziel ist es, Eltern den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen und Kinder sowie Jugendliche für Schule und Ausbildung zu motivieren.

Das Projekt richtet sich an Familien, die Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) – auch als Aufstocker – beziehen oder Anspruch auf Kinderzuschlag haben. „Alltagshelfer“ nennen sich die, die in die 40 Familien mit mehr als 70 Kindern und Jugendlichen kommen, die aktuell im Landkreis Vorpommern-Greifswald in dem Projekt betreut werden.

Alltagshelfer für Familie aus Aleppo

Alltagshelfer für die Familie aus Aleppo ist Frank Adam. Regelmäßig sitzt der CJD-Mitarbeiter auf der Couch in dem spärlich ausgestatteten Wohnzimmer unter dem großen Bild mit Zitaten aus dem Koran. Der Hausherr gibt ihm ein Schreiben vom Jobcenter. Ein Angebot für Waafaa Alhasan. „Sie hatte bislang mehrere kleine Jobs. Mit Hilfe eines Sprachkurses wollen wir sie in eine dauerhafte Beschäftigung bringen“, sagt Adam.

Das gilt auch für Hasan. „Ihm fällt die Decke auf den Kopf. Er will wieder arbeiten“, so Adam. Der Syrer hatte einen Job als Hausmeister in Zinnowitz. Nach einem Arbeitsunfall kann er den rechten Arm kaum noch bewegen. Neben dem „Papierkram“ rund um den Unfall bemüht sich Adam gegenwärtig um Fahrstunden für seinen Schützling. Weil dessen syrische Fahrerlaubnis hier nicht gilt, muss er nochmal auf die Straße zur Fahrprüfung. „Ziel ist eine Arbeit als Berufskraftfahrer“, sagt der CJD-Mitarbeiter.

Er ist Lotse und Vermittler zwischen den Familien und Institutionen, Arbeitgebern und anderen Einrichtungen. Mit rund 1000 Euro im Monat (Regelsatz Jobcenter) muss die Familie in Wolgast über die Runden kommen. „Davon müssen sie die laufenden Kosten sowie Lebensmittel, Telefon und Kleidung bezahlen“, so Adam.

Zur Schule mit Kopftuch

Die 18-jährige Heba ist seit der 7. Klasse am Runge-Gymnasium. Anfangs sei es schwierig gewesen, mit Kopftuch in die Schule zu gehen. „Inzwischen ist das kein Thema mehr“, sagt sie und gibt einen Dank an ihren Nebenmann weiter: „Ohne Herrn Adam hätten wir das alles nicht geschafft.“ Der gibt das Kompliment zurück: „Hier sitzen sehr motivierte, offene und aufgeschlossene Menschen, die was erreichen wollen.“

Ortswechsel: Motiviert ist auch Josefin. Wir sind in Bansin-Dorf. Hier lebt Josefin mit ihrer Schwester und den Eltern. Die 17-Jährige ist inzwischen im ersten Ausbildungsjahr als medizinische Dokumentarin. „Es war schwer, etwas zu bekommen. Dank Herrn Adam haben wir eine Stelle gefunden“, sagt ihre Mutter Ramona Döbler. Sie hat drei Jahre im Eiscafé Pinguin in Heringsdorf gearbeitet, war im Restaurant und als Reinigungskraft beschäftigt. „Die Schichtarbeit funktioniert nicht. Wenn mich meine Kinder brauchen, bin ich nicht da“, sagt die 39-Jährige und formuliert ihren großen Wunsch für 2022: „Einen Vollzeitjob!“

Bansin-Dorf: Mama Ramona Döbler freut sich, dass Tochter Geraldin (12) von Frank Adam ein Weihnachtsgeschenk bekommt, was die Ückeritzer Schulsozialarbeiterin mitgegeben hat. Quelle: Henrik Nitzsche

„Wir sind dran“, sagt Adam, der den Bansinern vornehmlich beim Ausfüllen der Formulare hilft. „Wir bekommen endlich BAföG für Josefin. Das war ein langer Weg. Die Schule war nicht so ihr Ding. Jetzt hat sie wieder Mut und Kraft geschöpft für eine neue Aufgabe. Nun liegt es an ihr, sich zu beweisen“, sagt Adam.

Er half beim Bewerbungsprozess und bei der erfolgreichen Ausbildungsaufnahme. „All dies ist häufig mit vielen Anträgen, dem Einreichen von Unterlagen, Nachfragen und finanziellen Vorausleistungen verbunden, was für viele Familien eine große Herausforderung darstellt. Das Projekt sichert die langfristige Begleitung“, sagt Silke Junge, Projektleiterin vom CJD.

Von Henrik Nitzsche