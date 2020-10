Camper in Karlshagen zahlen künftig mehr für ihren Urlaub

Karlshagen

Wer in Karlshagen ab Januar 2021 Urlaub auf dem Campingplatz machen möchte, muss künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Am Mittwochabend wurden in der Gemeindevertretersitzung die neue Entgeltverordnung beschlossen. Seit 2016 wurden die Preise nicht mehr angehoben und werden jetzt dem Markt angeglichen. Zu den Gründen zählen unter anderem die steigenden Personalkosten durch Tariferhöhungen, steigende Kosten für Verbrauchsmaterialien im Zuge der Corona-Krise (Desinfektionsmittel usw.), die Aufstockung der Reinigungszahl bzw. Verlängerung des Bewachungszeitraumes aufgrund der Saisonverschiebung.

Neu ist jetzt, dass die Entgelte pro Person pro Nacht um einen Euro angehoben werden. Ebenfalls um einen Euro werden die Zelte pro Nacht angehoben. Wer mit dem Wohnwagen/Wohnmobil dort nächtigt, muss ebenfalls einen Euro mehr zahlen.

Bei den Saisoncampern erhöht sich die Standgebühr pro Stellplatz bis zwei Personen um 50 Euro auf 1545 Euro, bei mehr als zwei Personen um 50 Euro auf 1600 Euro.

Außerdem sollen die PKW-Gebühren, das Aufstellen eines Pavillons und die Standgebühr für ein Moped angeglichen werden.

Die Leitung des Campingplatzes erwartet durch die Erhöhungen Mehreinnahmen in Höhe von 65830 Euro im Jahr.

Von Hannes Ewert