Göhren

Die Tourismusbranche in MV verharrt im tiefen Lockdown, doch bei Familie Tietz aus Sachsen-Anhalt macht sich Urlaubsfeeling breit: Ausschlafen, dann ein gemütliches Frühstück auf der Terrasse ihres Zeltplatzbungalows auf der Insel Rügen und eine Runde „Skipbo“ am Campingtisch. „Ist das nicht herrlich“, blinzelt Katrin Tietz (47) in die vorösterliche Frühlingssonne.

Nur 200 Meter entfernt rauscht die Ostsee, die Vögel zwitschern in den Kiefern, die Handtücher trocknen auf der Leine zwischen den Bäumen. „Auf diesen Urlaub haben wir uns so gefreut“, strahlt Katrin Tietz mit der Sonne um die Wette. Die Familie schwelgt seit sechs Tagen auf dem Zeltplatz in Göhren im Camper-Glück. Und das mitten in der Pandemie.

Schlupfloch für Dauercamper

Touristische Reisen nach MV sind laut Corona-Landesverordnung verboten. Vergeblich hatten Tourismusverband und Dehoga um einen Saisonstart zu Ostern gekämpft. Und die Familie aus dem 500 Kilometer entfernten Bernburg urlaubt auf Rügen?

Alles ganz legal. Die Tietzens gehören zu den Dauercampern, denen die Corona-Verordnung ein willkommenes Schlupfloch lässt. Dauercamper, die bis einschließlich 31. August 2020 einen Vertrag über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020/2021 geschlossen haben, dürfen den geltenden Regeln zufolge weiterhin ihren Dauerstellplatz nutzen. Seit heute müssen sie bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Normalerweise wäre jetzt Hochbetrieb

Daniel Nickel, Ressortmanager des zur Regenbogen AG gehörenden Zeltplatzes, hat in diesen Tagen viel Zeit für seine Gäste. Etwa 70 Dauercamper werkeln auf dem Platz an ihren Wohnwagen oder bereiten ihre Hütten für die Saison vor. Der Platz verfügt über eine Kapazität für 3000 bis 3500 Urlauber. 350 Dauercamper haben hier einen Miet-oder Pachtvertrag.

„Normalerweise hätten wir jetzt zu Ostern und bei diesem herrlichen Wetter Hochbetrieb an der Schranke“, sagt der 37-Jährige. Nun steht er auf dem leeren Wohnwagenstellplatz, wo in Nicht-Pandemie-Zeiten neben den Caravans die Grills rauchen und die ersten Bierflaschen geöffnet würden.

Regelung ist widersprüchlich

Natürlich sei er froh, dass die Dauercamper anreisen dürfen, sagt Nickel. Aber im Grunde sei die Regelung doch sehr widersprüchlich. Nur einen Steinwurf vom Bungalow der Tietzens entfernt stehen Tipi-Häuser für die Touristikcamper, die sich mit separatem Bad und Küche, Wohn- und Schlafräumen in Nullkommanichts von der Struktur des Bungalows der Familie Tietz unterscheidet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Touristikcamper, die das Häuschen mal kurz über Ostern anmieten wollen, nicht anreisen dürfen. Das Land begründet die Ausnahme für die Dauercamper damit, dass Zahl der Besucher überschaubar und die Kontakte nachvollziehbar bleiben.

Ein paar Meter weiter haben zwei Berliner an ihrer Hütte zu tun. Helge Schweigert streicht den Zaun, seine Partnerin Katrin Blümke schafft Ordnung im Haus. „Eigentlich sind wir nie zum Urlaub hier, sondern nur zum Arbeiten“, lacht Schweigert. Das Paar vermietet seinen Bungalow an Gäste weiter. Wann die Berliner allerdings ihr Häuschen, in dem sie gerade legal übernachten, wieder an andere Gäste vermieten dürfen, ist unklar. Denn touristische Übernachtungen sind verboten.

„80 bis 90 Prozent der Dauercamper werden kommen“

Auf dem Göhrener Zeltplatz sind etwa 20 Prozent der 350 Dauercamper-Plätze belegt. „Wir gehen davon aus, dass zu Ostern etwa 80 bis 90 Prozent unserer Dauercamper anreisen werden“, sagt Ressortmanager Daniel Nickel. Die Sanitärhäuser mit WC und Duschen bleiben allerdings für die Gäste verschlossen. Für die Notdurft muss die Chemietoilette im Camper oder Bungalow herhalten. Ist das Klo voll, kann der Inhalt im „Camping-Butler“ vollautomatisch entsorgt werden. Die Sonne lacht. Ferien mitten im Lockdown.

Dass Dauercamper Urlaub in MV machen dürfen, sei schon ein Privileg, räumt Gerd Scharmberg, Sprecher des Landesverbandes der Campingplatz-Betreiber ein. „Aber man darf nicht vergessen, dass auch für sie erhebliche Einschränkungen und strenge Reglementierungen gelten.“ Die Gaststätten sind geschlossen. Die Infrastruktur auf den Plätzen ist dicht. Es muss eine autarke Sanitäreinrichtung vorhanden sein.

Scharmberg rechnet damit, dass nur ein Bruchteil der Dauercamper, die nach MV reisen dürften, auch tatsächlich kommen werden. „Die Einschränkungen sind einfach zu groß“, so der Verbandssprecher. „Wer als Dauercamper Urlaub macht, macht Urlaub in Zeiten einer Pandemie.“

Campingplätze gehörten 2020 zu Gewinnern der Pandemie

Camping gilt als kontaktarme Form des Urlaubs. Die Campingplätze gehörten 2020 zu den Gewinnern in der Pandemie. Mehr als 5,6 Millionen Übernachtungen zählte die Branche im Vorjahr auf den 219 Plätzen im Nordosten, ein Zuwachs von 9,9 Prozent gegenüber 2019. Ein Großteil verfügt über Dauercampingplätze. Doch nicht alle werden Ostern für Dauercamper öffnen.

„Wer kommt, muss sich autark versorgen“, sagt Katrin Kretzschmar, Betreiberin des Campingplatzes Pommernland auf der Insel Usedom. Restaurants und Waschhäuser bleiben dicht. Die Zinnowitzerin kann die geltenden Corona-Regeln nicht nachvollziehen. Wirtschaftlich tragfähig sei eine Öffnung nur für Dauercamper nicht, sagt Kretzschmar, die inzwischen um das Sommer-Geschäft bangt. Einig ist sich die Branche, dass spätestens zu Himmelfahrt die Plätze öffnen müssten.

„Schritt in die richtige Richtung“

Die Tourismusbranche will sich durch die Sonderlösung für die Dauercamper nicht auseinanderdividieren lassen. „Ich hätte mich gefreut, wenn es zu Ostern eine Lösung für alle gegeben hätte“, sagt der Chef des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz. „Insofern werten wir die Öffnung der Plätze für Dauercamper als einen ersten Schritt in die richtige Richtung.“

Derweil können Katrin, Steffen und Leander Tietz ihr Glück auf dem Campingplatz in Göhren kaum fassen. „Zu Hause freuen sich alle mit uns, dass wir mal rauskönnen.“ Neiddebatten habe es nicht gegeben. Ab und zu schickt Katrin Tietz Handyfotos an die Lieben daheim: vom Meer und einsamen Stränden zur Osterzeit.

Von Martina Rathke