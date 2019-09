Neue Campingentgelte ab 2020 beschlossen

Ückeritz

Von sechs auf acht Euro steigen in der Hauptsaison 2020 die Personenentgelte auf dem kommunalen Naturcampingplatz „Am Strand“ der Gemeinde Ückeritz. Die Gemeindevertretung beschloss die Erhöhung einstimmig. Was sich auf den ersten Blick viel anhört, ist für die Camper eine spürbare Erleichterung, denn ab kommender Saison fällt die bisher für fünf Euro zu erwerbende Campingcard komplett weg. Sie wurde jetzt in die Personenentgelte mit hinein kumuliert und erleichtert vor allem den Mitarbeitern in der Abrechnung die Arbeit.

Wie Kurdirektor Toni Schulz in der 2. Sitzung der Gemeindevertretung betonte, gehöre Ückeritz trotz der Steigerung im Vergleich mit den anderen Campingplätzen auf der Insel Usedom immer noch zu den preisgünstigen. In diesem Zusammenhang sagte Bürgermeister Axel Kindler, dass nach der Sanierung von drei Sanitärgebäuden und eines Bungalows auf dem Campingplatz zahlreiche Dauer-, Langzeit- und Kurzcamper an ihn herangetreten seien und sich lobend über die Investition in die Qualität geäußert hätten.

Von Cornelia Meerkatz