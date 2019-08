Zempin

Gebratenes Hähnchenfilet, Fisch oder ein schönes Steak – in der Gaststätte Spelunke auf dem Zempiner Campingplatz gibt es eigentlich so ziemlich alles, was das Camperherz begehrt. Allerdings nur, wenn die Gaststätte auch wirklich geöffnet hat. In dieser Saison hat das Lokal zum ersten Mal seit vielen Jahren geschlossen. Bei den Freilufturlaubern sorgt das für Unmut.

Der OSTSEE-ZEITUNG ging Mitte August ein Brief ein. Absender: Die „Camperfreunde von Zempin“. Darin heißt es, dass die Missstände auf dem Zeltplatz unbedingt aufgedeckt werden müssen: Keinen Service, ständige Preiserhöhungen, keine Gaststätte und die Öffnungszeiten des Imbisses lassen auch zu wünschen übrig. Die Dauercamper hatten eine lange Liste mit Vorwürfen.

„Wer meckert, fliegt vom Platz“

Ein Ärgernis sind für die Camper die Sanitäranlagen. „Die Anlagen sind schmutzig. Und wer meckert, fliegt vom Platz“, so die Formulierungen. Die Dauercamper bemängeln in dem anonymen Brief, dass sie jedes Jahr bangen müssen, ob sie im kommenden Jahr noch da bleiben dürfen. „Der Bürgermeister ist ein Freund des Chefs. Also helfen Sie uns bitte“, steht im Brief.

Betreiber spricht von böswilligen Anfeindungen

Klaus-Dieter Wendlandt, der Eigentümer und Betreiber des Campingplatzes, kann die seiner Meinung nach böswilligen Anfeindungen nicht nachvollziehen. „Wir sind ein Vier-Sterne-Platz und jedes Jahr werden wir mit dem Siegel ausgezeichnet“, sagt er. Seine Mitarbeiter sorgen zwei bis drei Mal pro Tag dafür, dass die Sanitäranlagen gereinigt sind. „Es kann sich nur um frischen Schmutz handeln. Und dieser wird regelmäßig beseitigt“, betont er. Gerade zu Stoßzeiten, wenn morgens und abends hunderte Camper auf dem Weg zur Dusche oder Toilette sind, kann es schonmal zu handelsüblichen Verschmutzungen kommen.

„ Spelunke “ soll wieder öffnen

Dass in der „ Spelunke“, der hauseigenen Gaststätte in erster Reihe mit Blick auf das Meer, kein Licht mehr brennt, wurmt den Unternehmer. Viel zu sehr würde er sich zuverlässiges Personal wünschen, die den Betrieb über die Saison gewährleisten können. „Ich finde aber niemanden“, sagt er ernüchtert.

Damit stehe er aber nicht alleine da. „Schaut man ins Fernsehen oder in die Zeitung, klagen viele Firmen von der Insel Usedom über die Personalnot. Ständig gibt es Sendungen darüber, dass der Nachwuchs fehlt. Wir brauchen auch Kellner, die das Essen von der Küche zum Gast tragen. Nur mit Köchen kann man kein Lokal betreiben“, sagt er. Er hofft, dass er die „ Spelunke“ in der kommenden Saison wieder öffnen kann. Der Betrieb läuft von Ostern bis Oktober. Der angrenzende Biergarten öffnet rund um Pfingsten.

Nächsten beiden Sommer sind ausgebucht

Zu den Preiserhöhungen kann Wendlandt nur so viel sagen, dass es kürzlich eine Anhebung im minimalen Bereich gab. „Es waren 1,5 Prozent, aber das ist aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen nachvollziehbar“, sagt er.

Viele seiner Gäste zeigen sich vom Campingplatz – gerade mit der direkten Lage zum Meer – begeistert. „Wenn wir wirklich so schlecht sind, wie es in dem Brief steht, wurde ja weniger Gäste da sein. Aber für die nächsten zwei Sommer sind wir schon komplett ausgebucht“, sagt er. Heute noch einen guten Platz für die nächste Saison zu finden, sei sehr schwierig.

Auch Rezensionen bei „ Google “

Bei den Rezensionen bei Google und anderen Camping-Portalen bemängeln einige Urlauber die fehlenden Investitionen auf dem Platz. „Es gibt einige Straßen, die stehen unter Denkmalschutz. Da können wir nur wenig ausrichten“, erklärt Wendlandt. Vereinzelt sagen Urlauber, dass sie den Platz räumen mussten, weil sie während des Urlaubs eine schlechte Bewertung über den Platz abgegeben haben. Dem widerspricht er. „In den vergangenen zehn Jahren haben wir deshalb niemanden vom Platz geschickt.“

Gute Zusammenarbeit mit Gemeinde und Land

Vielmehr freut er sich, dass es zwischen den Gemeinde und dem Land eine gute Zusammenarbeit gab, was die Beseitigung der Sturmschäden angeht. „Die Gäste kommen problemlos zum Strand“, erklärt er.

Inständig hofft Klaus Dieter Wendlandt, die Spelunke im kommenden Jahr wieder zu öffnen. Das würde nicht nur ihn zufrieden stellen, sondern auch viele Urlauber auf dem Platz.

Von Hannes Ewert