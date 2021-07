Campingplatz in Karlshagen wieder mit fünf Sternen ausgezeichnet

Karlshagen

Dank sehr guter Beurteilungsnoten wurde der Campingplatz Dünencamp in Karlshagen bis zum Jahr 2024 auch weiterhin 5 Sterne zertifiziert. Ende April ergab die persönliche Prüfung durch den Bundesverband der Campingwirtschaft (BVCD e.V) im Auftrag des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) zum sechsten Mal in Folge das Ergebnis von fünf Sternen.

„Das ’Geheimnis’ unseres Erfolges liegt zum einen im persönlichen Engagement unserer Mitarbeiter bei der „liebevollen Pflege“ unserer Gäste und ganz klar in unserem äußerst hohen Anspruch in den Bereichen Qualität und Sauberkeit. So wie die 5 Sterne muss auch unser gesamter Platz glänzen, insbesondere natürlich der Sanitärbereich“, sagt Silvia-Beate Jasmand, Leiterin des Eigenbetriebes „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen, der Betreiber des Campingplatzes ist.

Die umgebauten, modernen drei platzeigenen Sanitärgebäude mit hellen und u.a. durch große beleuchtete Bilder ansprechenden Räume, beeindruckten den Prüfer. Ebenfalls positiv stellte er die nicht zu übersehenden Investitionen in der Küche heraus.

Bei allen Neuerungen wird im Dünencamp auch immer an die kleinen Camper gedacht. Neben dem großen neuen Spielschiff auf dem campingplatzeigenen Spielplatz, gibt es eine eigene Kindertoilette, Kinderwaschbecken sowie separate Familienbäder und wenn es die Auflagen zulassen auch wieder jede Menge Kinderanimation im Sommer.

„5 Sterne in der Kommunikation entsprechen einem Qualitätsversprechen gegenüber unseren Gästen, das wir selbstverständlich mit allen Kräften einhalten und uns zusätzlich immer noch weiter verbessern wollen“, so Silvia-Beate Jasmand.

Die Kriterien für die Bestnote bei der Klassifizierung sind umfangreich und streng. Eine Top-Lage in direkter Strandnähe genügt bei Weitem nicht aus. Hochmodern ausgestattete Sanitäranlagen – die auch für Menschen mit Handicap geeignet sind – ausgezeichnete Sauberkeit, das Vorhandensein von Familienbädern, Abfall- und Entsorgungsmanagement, individuelle touristische Beratung, ein separater Spielplatz für kleine Camper, die mehrsprachige Information der Gäste an der Rezeption und auf der Website, eine professionelle, unaufdringliche Kinderanimation in der Hauptsaison, sind nur einige der Kriterien.

Von OZ