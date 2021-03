Ahlbeck

Den Ahlbecker Carl Louis Luckmann (23) kennt man als erfolgreichen Tennisspieler. So führte ihn sein Weg auch zu einem dreijährigen Auslandsaufenthalt in die USA. Neben seinem Studium spielte er Tennis und fand Begeisterung am dort sehr beliebten American Football. In großen Stadien bei Footballspielen für die Universitätsteams anzutreten, faszinierte ihn. Er erlebte in dieser Zeit die amerikanischen Menschen als sehr aufgeschlossen.

Nach einem BWL-Studium hat er jetzt das zweite Semester seines Sporttherapie-Prävention Studiums an der Potsdamer Universität gestartet. Daneben möchte er seine Tenniskarriere bei RW Potsdam fortsetzen. An manchen Abenden spielt er gegen Vater Nils in der Ahlbecker Tennishalle. Der Tennissport rückt derzeit in den Hintergrund, weil Carl Louis an den Wochenenden seine Eltern im Restaurant „Carls Kneipe“ unterstützt. Hier gibt es Speisen im Abholservice.

Von Gert Nitzsche