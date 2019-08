Bansin/Wolgast

Für die nächsten Usedom-Krimis werden in der Region Statisten gesucht. Catharina Schwarze, die als Komparsin schon in viele Rollen, wie Journalistin, Hoteldirektorin, Rettungsärztin, Polizistin und Nordic-Walkerin geschlüpft ist, hat zwei Castings organisiert. Die Trassenheiderin sucht für die nächsten Dreharbeiten der beliebten Krimireihe mit Katrin Sass Senioren, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche, Motorradfahrer und Autofahrer, die auch einige Stunden am Set geduldig warten können. „Wer mit seinem Hund kommt, ist auch gerne gesehen“, sagt Catharina Schwarze. Interessierte sind am Sonntag (1.9.) von 11 bis 16 Uhr in Bansin im Evangelischen Pfarramt, Gothenweg 1, herzlich willkommen. Eine Woche (8.9.) später findet das zweite Casting statt – von 11 bis 16 Uhr in Wolgast im Katholischen Kindergarten August-Dähn-Str. 9.

Von Henrik Nitzsche