Chef vom Corona-Labor Greifswald: „Wir sind am äußersten Limit“

Greifswald

Ein Blick auf den täglichen Lagebericht zur Corona-Pandemie hat in den vergangenen Tagen leichten Anlass zur Hoffnung gegeben. Nachdem das Warnsystem von Mecklenburg-Vorpommern, die Corona-Ampel, über das erste Adventswochenende auf rot gesprungen war, scheint sich die Lage etwas zu beruhigen. Seit drei Tagen ist die Hospitalisierungsrate wieder unter dem kritischen Wert von 9, liegt am Donnerstag bei 8,4. Die Inzidenz stieg zuletzt auch nicht mehr mit der gleichen Geschwindigkeit, wie noch vor dem Wochenende. Doch stimmt das auch? Eine Nachfrage in Corona-Laboren lässt zumindest Zweifel zu.

Jede von der Politik verhängte Corona-Maßnahme ist auf eine einfache Kette von Ereignissen zurückzuführen: Die Politik trifft Entscheidungen, je nachdem, wie hoch die Inzidenz und die Anzahl der corona-positiven Menschen in den Krankenhäusern ist. Diese Zahlen werden jeden Tag vom Lagus bekannt gegeben. Das Landesamt erhält diese Informationen aus den Gesundheitsämtern der Kreise. Die wiederum verlassen sich auf die Labore überall im Land, die die PCR-Tests auswerten.

Sind die Labore am Limit?

Prof. Dr. Kasten Becker ist Leiter der Mikrobiologie des Universitätsklinikums Greifswald. Er ist verantwortlich für jeden PCR-Test, der hier seit Beginn der Pandemie ausgewertet wurde. Seine Worte sind alarmierend: „Wir sind derzeit insbesondere personell und fast auch technisch am äußersten Limit“, stellt er klar. Dieses Limit liegt bei etwa 700 PCR-Corona-Tests, die jeden Tag im Labor untersucht werden können. Dazu kommen weitere PCR-Untersuchungen, Diagnostik für andere Bereiche des Krankenhauses und etwa 100 Sequenzierungen pro Woche, um Virusvarianten zu bestimmen.

Dieses Limit ist bereits erreicht. Am Montag wurde im Labor das Allzeithoch an Tests durchgeführt. 697 PCR-Corona-Tests an einem Tag. Im Schnitt seien es etwa 500 bis 650, schätzt Becker ein. Zum Vergleich: Am 22. November 2020 wurden 159 Corona-Befunde gegeben, am selben Tag diesen Jahres waren es 647 PCR-Tests.

Um der Lage Herr zu werden, priorisiert das Labor die Tests. Zuerst kommen die Patienten des Klinikums. Notfälle können innerhalb von einer Stunde ein Ergebnis bekommen. Zu der Untersuchungszeit kommen jedoch einschränkende Faktoren wie Testzeit und Lieferung der Präparate ins Labor. Weiterhin haben die Labore mit ständiger Personalknappheit zu kämpfen. Noch mehr Überstunden als jetzt können kaum geleistet werden, erinnert Becker auch an die Menschen in den Kitteln. Das Problem: Die Nachfrage an Tests, die ausgewertet werden müssten, ist größer als das Limit der Labore.

Nachfrage an PCR-Tests steigt

Das kann Dr. Alexander Riad einschätzen. Der Kardiologe aus Teterow betreibt mehrere Zentren für Schnelltests und PCR-Tests, unter anderem in den Küchenstudios MMZ in Wolgast und Greifswald. Er erklärt auf Nachfrage, dass er in Greifswald etwa 400 PCR-Tests pro Tag macht. Hätte er eine größere Planungssicherheit, könnte er auch mehr Personal einstellen und größere Kapazitäten bedienen. Solange die Politik jedoch von Woche zu Woche entscheidet, tut auch er sich schwer, weiter zu planen. Der Bedarf wäre in jedem Fall da, schätzt der Mediziner ein.

Ein anderer Flaschenhals, der in der Vergangenheit öfter verschlossen war, ist die Kapazität der Gesundheitsämter. Sie haben es schlicht nicht geschafft, die positiven Fälle tagesaktuell an das Lagus zu senden. Das sei aktuell nicht das Problem, erklärt Achim Froitzheim auf Nachfrage. „Dank des abgekürzten Meldeverfahrens gelingt es momentan in den allermeisten Fällen, tagesaktuell an das Lagus zu melden“, schätzt der Pressesprecher ein. Zudem gingen die Meldungen aus den Kliniken dank eines optimierten Verfahrenes direkt an Lagus und Gesundheitsamt. Auch diese Fehlerquelle ist also auszuschließen.

Von Philipp Schulz